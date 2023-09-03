Путин признался, что у него есть мечта. Видео

03 сентября 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Владимиру Путину пообещали, чтобы его мечта исполнилась Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин отметил, что у него есть мечта, не раскрыв какая. Об этом он заявил во время общения с директором Тургиновской средней школы (Тверская область) Ольгой Карасевой. «У каждого есть мечта», — рассказал Владимир Путин во время общения с Ольгой Карасевой. Директор ответила ему: «Может быть сейчас она [мечта] кажется несбыточной, далекой… Но верьте, она обязательно сбудется». Видео разговора опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале . Путин также осмотрел вместе с директором школьное пространство. Карасева показала ему спортивную площадку, спортивный зал и внешний вид помещений. Эта школа открылась к новому учебному году, она уже приняла первых учеников. Во время визита в Тверскую область 1 сентября Путин также пообщался с местными жителями. В конце поездки он вышел из кортежа, чем шокировал ростовчан. До этого президент России поговорил со школьниками в прямом эфире.

Президент России Владимир Путин отметил, что у него есть мечта, не раскрыв какая. Об этом он заявил во время общения с директором Тургиновской средней школы (Тверская область) Ольгой Карасевой. «У каждого есть мечта», — рассказал Владимир Путин во время общения с Ольгой Карасевой. Директор ответила ему: «Может быть сейчас она [мечта] кажется несбыточной, далекой… Но верьте, она обязательно сбудется». Видео разговора опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Путин также осмотрел вместе с директором школьное пространство. Карасева показала ему спортивную площадку, спортивный зал и внешний вид помещений. Эта школа открылась к новому учебному году, она уже приняла первых учеников. Во время визита в Тверскую область 1 сентября Путин также пообщался с местными жителями. В конце поездки он вышел из кортежа, чем шокировал ростовчан. До этого президент России поговорил со школьниками в прямом эфире.