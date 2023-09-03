Путин признался, что у него есть мечта. Видео

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимиру Путину пообещали, чтобы его мечта исполнилась Фото:

Президент России Владимир Путин отметил, что у него есть мечта, не раскрыв какая. Об этом он заявил во время общения с директором Тургиновской средней школы (Тверская область) Ольгой Карасевой.

«У каждого есть мечта», — рассказал Владимир Путин во время общения с Ольгой Карасевой. Директор ответила ему: «Может быть сейчас она [мечта] кажется несбыточной, далекой… Но верьте, она обязательно сбудется». Видео разговора опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.

Путин также осмотрел вместе с директором школьное пространство. Карасева показала ему спортивную площадку, спортивный зал и внешний вид помещений. Эта школа открылась к новому учебному году, она уже приняла первых учеников.

Во время визита в Тверскую область 1 сентября Путин также пообщался с местными жителями. В конце поездки он вышел из кортежа, чем шокировал ростовчан. До этого президент России поговорил со школьниками в прямом эфире.

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Президент России Владимир Путин отметил, что у него есть мечта, не раскрыв какая. Об этом он заявил во время общения с директором Тургиновской средней школы (Тверская область) Ольгой Карасевой. «У каждого есть мечта», — рассказал Владимир Путин во время общения с Ольгой Карасевой. Директор ответила ему: «Может быть сейчас она [мечта] кажется несбыточной, далекой… Но верьте, она обязательно сбудется». Видео разговора опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Путин также осмотрел вместе с директором школьное пространство. Карасева показала ему спортивную площадку, спортивный зал и внешний вид помещений. Эта школа открылась к новому учебному году, она уже приняла первых учеников. Во время визита в Тверскую область 1 сентября Путин также пообщался с местными жителями. В конце поездки он вышел из кортежа, чем шокировал ростовчан. До этого президент России поговорил со школьниками в прямом эфире.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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