Президент России Владимир Путин отметил, что у него есть мечта, не раскрыв какая. Об этом он заявил во время общения с директором Тургиновской средней школы (Тверская область) Ольгой Карасевой.
«У каждого есть мечта», — рассказал Владимир Путин во время общения с Ольгой Карасевой. Директор ответила ему: «Может быть сейчас она [мечта] кажется несбыточной, далекой… Но верьте, она обязательно сбудется». Видео разговора опубликовал журналист Павел Зарубин
Путин также осмотрел вместе с директором школьное пространство. Карасева показала ему спортивную площадку, спортивный зал и внешний вид помещений. Эта школа открылась к новому учебному году, она уже приняла первых учеников.
Во время визита в Тверскую область 1 сентября Путин также пообщался с местными жителями. В конце поездки он вышел из кортежа, чем шокировал ростовчан. До этого президент России поговорил со школьниками в прямом эфире.
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