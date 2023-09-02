Путин неожиданно вышел из кортежа и шокировал россиян

Зарубин опубликовал видео, как Путин общается с жителями Тверской области

02 сентября 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

Владимир Путин был в Тверской области 1 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин вышел из кортежа в конце своего визита в Тверскую область. Напоследок он еще раз пообщался с местными жителями. Видео внезапного разговора опубликовал журналист Павел Зарубин. «Мы ждали вас! Мы очень рады, мы очень ждали вас! А можно вам руку пожать?», — заявила одна из жительниц Тверской области после того, как она увидела Путина. Другой житель пожелал президенту России долгих лет жизни, на что Путин ответил: «Спасибо». Видео неожиданной встречи опубликовал Павел Зарубин в своем telegram-канале. Путин прилетел в Тверскую область 1 сентября. Глава государства посетил село Тургиново, где находятся родные места его предков, передает телеканал 360. Во время поездки он также пообщался с местными жителями.

Президент России Владимир Путин вышел из кортежа в конце своего визита в Тверскую область. Напоследок он еще раз пообщался с местными жителями. Видео внезапного разговора опубликовал журналист Павел Зарубин. «Мы ждали вас! Мы очень рады, мы очень ждали вас! А можно вам руку пожать?», — заявила одна из жительниц Тверской области после того, как она увидела Путина. Другой житель пожелал президенту России долгих лет жизни, на что Путин ответил: «Спасибо». Видео неожиданной встречи опубликовал Павел Зарубин в своем telegram-канале. Путин прилетел в Тверскую область 1 сентября. Глава государства посетил село Тургиново, где находятся родные места его предков, передает телеканал 360. Во время поездки он также пообщался с местными жителями.