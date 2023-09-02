Путин неожиданно вышел из кортежа и шокировал россиян

Президент России Владимир Путин вышел из кортежа в конце своего визита в Тверскую область. Напоследок он еще раз пообщался с местными жителями. Видео внезапного разговора опубликовал журналист Павел Зарубин.
«Мы ждали вас! Мы очень рады, мы очень ждали вас! А можно вам руку пожать?», — заявила одна из жительниц Тверской области после того, как она увидела Путина. Другой житель пожелал президенту России долгих лет жизни, на что Путин ответил: «Спасибо». Видео неожиданной встречи опубликовал Павел Зарубин в своем telegram-канале.
Путин прилетел в Тверскую область 1 сентября. Глава государства посетил село Тургиново, где находятся родные места его предков, передает телеканал 360. Во время поездки он также пообщался с местными жителями.
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