В Москве горит склад. Видео

08 сентября 2023 в 03:10 Размер текста - 17 +

На востоке Москвы в ночь на пятницу загорелся склад, сообщили в МЧС Фото: Илья Московец © URA.RU На востоке Москвы загорелся склад на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС. «В 00.02 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Кусковская, дом 26 Б. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в складском строении», — заявили в ведомстве, передает РИА Новости. По данным Mash, горит уже 800 квадратных метров. Над районом Новогиреево поднимается мощный столб черного дыма. Обновлено в 3:28: на улице Кусковская горит склад на площади 800 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания, уточнили в МЧС.

На востоке Москвы загорелся склад на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС. «В 00.02 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Кусковская, дом 26 Б. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в складском строении», — заявили в ведомстве, передает РИА Новости. По данным Mash, горит уже 800 квадратных метров. Над районом Новогиреево поднимается мощный столб черного дыма. Обновлено в 3:28: на улице Кусковская горит склад на площади 800 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания, уточнили в МЧС.