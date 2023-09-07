На востоке Москвы в ночь на пятницу загорелся склад, сообщили в МЧС
На востоке Москвы загорелся склад на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.
«В 00.02 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Кусковская, дом 26 Б. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в складском строении», — заявили в ведомстве, передает РИА Новости.
По данным Mash, горит уже 800 квадратных метров. Над районом Новогиреево поднимается мощный столб черного дыма.
Обновлено в 3:28: на улице Кусковская горит склад на площади 800 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания, уточнили в МЧС.
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