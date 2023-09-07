07 сентября 2023

В Москве горит склад. Видео

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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, мчс, возгорание, кислородный баллон, пожарный
На востоке Москвы в ночь на пятницу загорелся склад, сообщили в МЧС Фото:

На востоке Москвы загорелся склад на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.

«В 00.02 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Кусковская, дом 26 Б. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в складском строении», — заявили в ведомстве, передает РИА Новости.

По данным Mash, горит уже 800 квадратных метров. Над районом Новогиреево поднимается мощный столб черного дыма.

Обновлено в 3:28: на улице Кусковская горит склад на площади 800 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания, уточнили в МЧС.

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На востоке Москвы загорелся склад на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС. «В 00.02 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Кусковская, дом 26 Б. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в складском строении», — заявили в ведомстве, передает РИА Новости. По данным Mash, горит уже 800 квадратных метров. Над районом Новогиреево поднимается мощный столб черного дыма. Обновлено в 3:28: на улице Кусковская горит склад на площади 800 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания, уточнили в МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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