Politico: решение Путина вынуждает Евросоюз экстренно расширяться

11 сентября 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

Восемь стран должны войти в Евросоюз, заявил Александр Шалленберг Фото: Официальный сайт Европарламента Решение президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации на Украине и впоследствии присоединение новых регионов подтолкнуло Евросоюз к расширению. Об этом пишет издание Politico. «Присоединение новых регионов к РФ Владимиром Путиным подтолкнуло лидеров Европейского Союза к разработке собственных планов расширения. В настоящее время предпринимаются шаги по привлечению восьми новых членов в блок из 27 стран», — говорится в материале издания. Автор считает, что Россия убедила ЕС в таком решении, несмотря на трудности процесса расширения. В статье также ссылаются на слова министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, который утверждает, что Евросоюзу нужно изменить подход и проявить смелость. Он заявил, что шесть стран Западных Балкан, а также Украина и Молдова должны войти в «европейскую семью». В июне 2022 года саммит ЕС предоставил статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии. В июне 2023 года источники в Евросоюзе сообщили, что могут начать переговоры с Киевом по вступлению в объединение, если та выполнит еще пять условий блока. Они уточнили, что страна уже выполнила два условия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нынешнее руководство ЕС продолжает попытки геополитического освоения постсоветского пространства и стремится любой ценой, жертвуя своей стабильностью, затянуть все больше стран в зону собственного влияния. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Решение президента РФ Владимира Путина о начале спецоперации на Украине и впоследствии присоединение новых регионов подтолкнуло Евросоюз к расширению. Об этом пишет издание Politico. «Присоединение новых регионов к РФ Владимиром Путиным подтолкнуло лидеров Европейского Союза к разработке собственных планов расширения. В настоящее время предпринимаются шаги по привлечению восьми новых членов в блок из 27 стран», — говорится в материале издания. Автор считает, что Россия убедила ЕС в таком решении, несмотря на трудности процесса расширения. В статье также ссылаются на слова министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, который утверждает, что Евросоюзу нужно изменить подход и проявить смелость. Он заявил, что шесть стран Западных Балкан, а также Украина и Молдова должны войти в «европейскую семью». В июне 2022 года саммит ЕС предоставил статус кандидата на вступление в Евросоюз Украине и Молдавии. В июне 2023 года источники в Евросоюзе сообщили, что могут начать переговоры с Киевом по вступлению в объединение, если та выполнит еще пять условий блока. Они уточнили, что страна уже выполнила два условия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нынешнее руководство ЕС продолжает попытки геополитического освоения постсоветского пространства и стремится любой ценой, жертвуя своей стабильностью, затянуть все больше стран в зону собственного влияния.