Мужчина покрыл матом премьера Канады после скандала с нацистом СС. Видео

Мужчина покрыл матом Джастина Трюдо после скандала с нацистом СС

06 октября 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Ранее Джастин Трюдо аплодировал бойцу дивизии СС «Галичина» Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU Канадец раскритиковал премьер-министра страны Джастина Трюдо за его ошибки в управлении страной, запрете всякого инакомыслия и уход от ответа на вопрос по Украине. В ответ на нецензурные обвинения политик лишь заявил, что мужчина «слишком много слушает путинской пропаганды». Видео было опубликовано на странице политического обозревателя Бенни Джонсона. «Я не пожму тебе руку, ты — кусок говна. Ты испортил страну!» — сказал автор видео . Запечатленный на ролике конфликт связан чествованием нациста СС в парламенте Канады. Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в парламент Канады он приветствовал бойца дивизии СС Ярослава Хунку с поднятым вверх сжатым кулаком, а Джастин Трюдо встречал бойца аплодисментами. Владимир Путин, комментируя ситуацию, сказал, что спикер парламента Канады идиот, если не знал, что боец сражался на стороне Адольфа Гитлера, либо негодяй — если, зная это, назвал его героем.

Канадец раскритиковал премьер-министра страны Джастина Трюдо за его ошибки в управлении страной, запрете всякого инакомыслия и уход от ответа на вопрос по Украине. В ответ на нецензурные обвинения политик лишь заявил, что мужчина «слишком много слушает путинской пропаганды». Видео было опубликовано на странице политического обозревателя Бенни Джонсона. «Я не пожму тебе руку, ты — кусок говна. Ты испортил страну!» — сказал автор видео. Запечатленный на ролике конфликт связан чествованием нациста СС в парламенте Канады. Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в парламент Канады он приветствовал бойца дивизии СС Ярослава Хунку с поднятым вверх сжатым кулаком, а Джастин Трюдо встречал бойца аплодисментами. Владимир Путин, комментируя ситуацию, сказал, что спикер парламента Канады идиот, если не знал, что боец сражался на стороне Адольфа Гитлера, либо негодяй — если, зная это, назвал его героем.