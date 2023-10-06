Мужчина покрыл матом премьера Канады после скандала с нацистом СС. Видео

Мужчина покрыл матом Джастина Трюдо после скандала с нацистом СС
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Визит Джастина Трюдо на Украину. Киев. stock, stock, трюдо джастин
Ранее Джастин Трюдо аплодировал бойцу дивизии СС «Галичина» Фото:

Канадец раскритиковал премьер-министра страны Джастина Трюдо за его ошибки в управлении страной, запрете всякого инакомыслия и уход от ответа на вопрос по Украине. В ответ на нецензурные обвинения политик лишь заявил, что мужчина «слишком много слушает путинской пропаганды». Видео было опубликовано на странице политического обозревателя Бенни Джонсона.

«Я не пожму тебе руку, ты — кусок говна. Ты испортил страну!» — сказал автор видео. Запечатленный на ролике конфликт связан чествованием нациста СС в парламенте Канады.

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в парламент Канады он приветствовал бойца дивизии СС Ярослава Хунку с поднятым вверх сжатым кулаком, а Джастин Трюдо встречал бойца аплодисментами. Владимир Путин, комментируя ситуацию, сказал, что спикер парламента Канады идиот, если не знал, что боец сражался на стороне Адольфа Гитлера, либо негодяй — если, зная это, назвал его героем.

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Канадец раскритиковал премьер-министра страны Джастина Трюдо за его ошибки в управлении страной, запрете всякого инакомыслия и уход от ответа на вопрос по Украине. В ответ на нецензурные обвинения политик лишь заявил, что мужчина «слишком много слушает путинской пропаганды». Видео было опубликовано на странице политического обозревателя Бенни Джонсона. «Я не пожму тебе руку, ты — кусок говна. Ты испортил страну!» — сказал автор видео. Запечатленный на ролике конфликт связан чествованием нациста СС в парламенте Канады. Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в парламент Канады он приветствовал бойца дивизии СС Ярослава Хунку с поднятым вверх сжатым кулаком, а Джастин Трюдо встречал бойца аплодисментами. Владимир Путин, комментируя ситуацию, сказал, что спикер парламента Канады идиот, если не знал, что боец сражался на стороне Адольфа Гитлера, либо негодяй — если, зная это, назвал его героем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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