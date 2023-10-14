Из Израиля вылетел первый эвакуационный рейс с гражданами Украины

Из Тель-Авива в Израиле отправлен первый рейс по эвакуации граждан Украины. Он летит в столицу Румынии, заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.
«Первый эвакуационный рейс с 207 гражданами Украины, в том числе 63 детьми, на борту вылетел из Тель-Авива в Бухарест», — написал Николенко на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, запрещенной и признанной в РФ экстремистской). По его словам, рейсы продолжатся.
Второй рейс запланирован в другой город Румынии — Клуж. В планах вывезти из Израиля еще 155 граждан Украины.
Ранее стало известно, что украинская активистка Виктория Грищенко прилетела в Израиль 3 октября для того, чтобы скрыться от военных действий на Украине. Сейчас она пытается эвакуироваться обратно на родину из-за арабо-израильской войны, которая вспыхнула 7 октября. В свою очередь президент России Владимир Путин заявил о готовности страны организовать вывоз граждан из Израиля и Палестины в любой момент, когда будут обеспечены все условия, передает телеканал 360.
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