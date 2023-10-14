14 октября 2023

Из Израиля вылетел первый эвакуационный рейс с гражданами Украины

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Из Израиля стартовали авиарейсы с украинскими беженцами Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Из Тель-Авива в Израиле отправлен первый рейс по эвакуации граждан Украины. Он летит в столицу Румынии, заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

«Первый эвакуационный рейс с 207 гражданами Украины, в том числе 63 детьми, на борту вылетел из Тель-Авива в Бухарест», — написал Николенко на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, запрещенной и признанной в РФ экстремистской). По его словам, рейсы продолжатся.

Второй рейс запланирован в другой город Румынии — Клуж. В планах вывезти из Израиля еще 155 граждан Украины.

Ранее стало известно, что украинская активистка Виктория Грищенко прилетела в Израиль 3 октября для того, чтобы скрыться от военных действий на Украине. Сейчас она пытается эвакуироваться обратно на родину из-за арабо-израильской войны, которая вспыхнула 7 октября. В свою очередь президент России Владимир Путин заявил о готовности страны организовать вывоз граждан из Израиля и Палестины в любой момент, когда будут обеспечены все условия, передает телеканал 360.

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Из Тель-Авива в Израиле отправлен первый рейс по эвакуации граждан Украины. Он летит в столицу Румынии, заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко. «Первый эвакуационный рейс с 207 гражданами Украины, в том числе 63 детьми, на борту вылетел из Тель-Авива в Бухарест», — написал Николенко на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, запрещенной и признанной в РФ экстремистской). По его словам, рейсы продолжатся. Второй рейс запланирован в другой город Румынии — Клуж. В планах вывезти из Израиля еще 155 граждан Украины. Ранее стало известно, что украинская активистка Виктория Грищенко прилетела в Израиль 3 октября для того, чтобы скрыться от военных действий на Украине. Сейчас она пытается эвакуироваться обратно на родину из-за арабо-израильской войны, которая вспыхнула 7 октября. В свою очередь президент России Владимир Путин заявил о готовности страны организовать вывоз граждан из Израиля и Палестины в любой момент, когда будут обеспечены все условия, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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