Минфин пообещал не трогать курс рубля ради доходов бюджета

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Минфин не станет влиять на курс рубля даже в случае недополучения денег в госбюджет, сказал Антон Силуанов Фото:

Минфин не будет влиять на курс рубля в случае недополучения доходов в бюджет страны. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

«Да, мы будем недополучать деньги в бюджет, но это не значит, что мы будем пытаться всячески каким-то образом пытаться влиять на величину этого курса [рубля]», — сказал Антон Силуанов. Свое заявление он сделал во время заседания Государственной Думы по бюджету и налогам.

Ранее Силуанов заявил, что курс российской валюты должен быть предсказуемым и стабильным. Также он заявил, что Министерство финансов работает над стабилизацией позиций рубля, передает RT.

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Минфин не будет влиять на курс рубля в случае недополучения доходов в бюджет страны. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов. «Да, мы будем недополучать деньги в бюджет, но это не значит, что мы будем пытаться всячески каким-то образом пытаться влиять на величину этого курса [рубля]», — сказал Антон Силуанов. Свое заявление он сделал во время заседания Государственной Думы по бюджету и налогам. Ранее Силуанов заявил, что курс российской валюты должен быть предсказуемым и стабильным. Также он заявил, что Министерство финансов работает над стабилизацией позиций рубля, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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