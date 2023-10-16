Минфин пообещал не трогать курс рубля ради доходов бюджета

16 октября 2023 в 22:18 Размер текста - 17 +

Минфин не станет влиять на курс рубля даже в случае недополучения денег в госбюджет, сказал Антон Силуанов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Минфин не будет влиять на курс рубля в случае недополучения доходов в бюджет страны. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов. «Да, мы будем недополучать деньги в бюджет, но это не значит, что мы будем пытаться всячески каким-то образом пытаться влиять на величину этого курса [рубля]», — сказал Антон Силуанов. Свое заявление он сделал во время заседания Государственной Думы по бюджету и налогам. Ранее Силуанов заявил, что курс российской валюты должен быть предсказуемым и стабильным. Также он заявил, что Министерство финансов работает над стабилизацией позиций рубля, передает RT.

Минфин не будет влиять на курс рубля в случае недополучения доходов в бюджет страны. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов. «Да, мы будем недополучать деньги в бюджет, но это не значит, что мы будем пытаться всячески каким-то образом пытаться влиять на величину этого курса [рубля]», — сказал Антон Силуанов. Свое заявление он сделал во время заседания Государственной Думы по бюджету и налогам. Ранее Силуанов заявил, что курс российской валюты должен быть предсказуемым и стабильным. Также он заявил, что Министерство финансов работает над стабилизацией позиций рубля, передает RT.