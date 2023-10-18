Independent: один шаг Путина сократил поставки оружия на Украину

Поставки вооружения Киеву сократились, так как президент РФ Владимир Путин использовал стратегию ядерной угрозы. Об этом сообщили в издании Independent.
«Стратегия Путина состоит в том, чтобы просто переждать. <…> Путин сыграл здесь мастерский ход — он фактически использовал ядерную угрозу, чтобы замедлить и сократить помощь Украине», — говорится
Доктор Бери отметил, что угроз хватило, чтобы Запад начал с осторожностью относиться к поставкам вооружения Украине. В издании подчеркнули, что РФ успела построить оборонительные линии, тем самым усложнив положение Украины.
Ранее Владимир Путин заявил, что отрицательно относится к использованию тактического ядерного оружия, передает RT. Президент России сообщил об отсутствии необходимости понижения ядерного порога, передает «Национальная служба новостей». Позже Госдума одобрила закон об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний.
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