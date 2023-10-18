Independent: один шаг Путина сократил поставки оружия на Украину

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Стратегия Владимира Путина заключается в том, чтобы переждать, считают в британских СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поставки вооружения Киеву сократились, так как президент РФ Владимир Путин использовал стратегию ядерной угрозы. Об этом сообщили в издании Independent.

«Стратегия Путина состоит в том, чтобы просто переждать. <…> Путин сыграл здесь мастерский ход — он фактически использовал ядерную угрозу, чтобы замедлить и сократить помощь Украине», — говорится в материале.

Доктор Бери отметил, что угроз хватило, чтобы Запад начал с осторожностью относиться к поставкам вооружения Украине. В издании подчеркнули, что РФ успела построить оборонительные линии, тем самым усложнив положение Украины.

Ранее Владимир Путин заявил, что отрицательно относится к использованию тактического ядерного оружия, передает RT. Президент России сообщил об отсутствии необходимости понижения ядерного порога, передает «Национальная служба новостей». Позже Госдума одобрила закон об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний.

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Поставки вооружения Киеву сократились, так как президент РФ Владимир Путин использовал стратегию ядерной угрозы. Об этом сообщили в издании Independent. «Стратегия Путина состоит в том, чтобы просто переждать. <…> Путин сыграл здесь мастерский ход — он фактически использовал ядерную угрозу, чтобы замедлить и сократить помощь Украине», — говорится в материале. Доктор Бери отметил, что угроз хватило, чтобы Запад начал с осторожностью относиться к поставкам вооружения Украине. В издании подчеркнули, что РФ успела построить оборонительные линии, тем самым усложнив положение Украины. Ранее Владимир Путин заявил, что отрицательно относится к использованию тактического ядерного оружия, передает RT. Президент России сообщил об отсутствии необходимости понижения ядерного порога, передает «Национальная служба новостей». Позже Госдума одобрила закон об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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