Independent: один шаг Путина сократил поставки оружия на Украину

18 октября 2023 в 19:08 Размер текста - 17 +

Стратегия Владимира Путина заключается в том, чтобы переждать, считают в британских СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставки вооружения Киеву сократились, так как президент РФ Владимир Путин использовал стратегию ядерной угрозы. Об этом сообщили в издании Independent. «Стратегия Путина состоит в том, чтобы просто переждать. <…> Путин сыграл здесь мастерский ход — он фактически использовал ядерную угрозу, чтобы замедлить и сократить помощь Украине», — говорится в материале . Доктор Бери отметил, что угроз хватило, чтобы Запад начал с осторожностью относиться к поставкам вооружения Украине. В издании подчеркнули, что РФ успела построить оборонительные линии, тем самым усложнив положение Украины. Ранее Владимир Путин заявил, что отрицательно относится к использованию тактического ядерного оружия, передает RT. Президент России сообщил об отсутствии необходимости понижения ядерного порога, передает «Национальная служба новостей». Позже Госдума одобрила закон об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний.

Поставки вооружения Киеву сократились, так как президент РФ Владимир Путин использовал стратегию ядерной угрозы. Об этом сообщили в издании Independent. «Стратегия Путина состоит в том, чтобы просто переждать. <…> Путин сыграл здесь мастерский ход — он фактически использовал ядерную угрозу, чтобы замедлить и сократить помощь Украине», — говорится в материале. Доктор Бери отметил, что угроз хватило, чтобы Запад начал с осторожностью относиться к поставкам вооружения Украине. В издании подчеркнули, что РФ успела построить оборонительные линии, тем самым усложнив положение Украины. Ранее Владимир Путин заявил, что отрицательно относится к использованию тактического ядерного оружия, передает RT. Президент России сообщил об отсутствии необходимости понижения ядерного порога, передает «Национальная служба новостей». Позже Госдума одобрила закон об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний.