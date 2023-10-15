МИД России предупредил о ядерной войне на Корейском полуострове

Олег Бурмистров заявил, что США провоцируют ядерный конфликт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Корейском полуострове увеличился риск ядерного конфликта. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров. По его словам, США провоцируют войну, так как они стянули в регион свои силы.

«Риторика официальных лиц КНДР о гипотетическом „ядерном конфликте“ ярко иллюстрирует резко возросшие риски», — сообщил Бурмистров в беседе с РИА Новости. По его словам, Вашингтон отправил средства стратегического потенциала к Корейскому полуострову.

Бурмистров обратил внимание на появление американо-южнокорейской консультативной группы по ядерной отрасли, в рамках которой Южная Корея и США ведут диалог о планах использования американского «ядерного зонтика» в случае военного конфликта с КНДР. Также он отметил, что военные самолеты США стали чаще появляться в воздушном пространстве над Японским морем.

Ранее заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что учения США рядом с Корейским полуостровом обостряют напряженность и могут привести к войне. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что ядерная доктрина КНДР разрешает ее армии нанести мощный и незамедлительный удар по авианосцу Ronald Reagan, передает телеканал 360.