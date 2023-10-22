Полиция Кургана задержала челябинца, укравшего деньги у пенсионерки

22 октября 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Полиция задержала курьера мошенников из Челябинской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринске Курганской области полиция задержала курьера, работавшего на телефонных мошенников. Мужчина забрал у 84-летней пенсионерки 300 тысяч рублей, сообщается в пресс-службе регионального УМВД. «Сотрудники полиции задержали 36-летнего жителя Копейска Челябинской области, который подозревается в совершении мошеннических действий в отношении пожилых людей. Так, на стационарный телефон 84-летней пенсионерки поступил звонок от неизвестного человека, представившегося сотрудником правоохранительных органов. Мужчина сообщил женщине, что ее родственница попала в ДТП, поэтому она передала приехавшему подозреваемому 300 тысяч рублей. Только после этого она поняла, что стала жертвой преступников», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пенсионерку держали на связи в течение нескольких часов, не позволяя прервать звонок и связаться с родственниками. В результате оперативно-розыскных мероприятий курьера задержали после попытки совершения следующего преступления, на выезде из Кургана. Мужчину также подозревают в подобных преступлениях и на территории других регионов. Следователь межмуниципального отдела МВД России «Шадринский» возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». По этой статье его могут осудить на шесть лет. На данный момент фигурант находится под стражей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Шадринске Курганской области полиция задержала курьера, работавшего на телефонных мошенников. Мужчина забрал у 84-летней пенсионерки 300 тысяч рублей, сообщается в пресс-службе регионального УМВД. «Сотрудники полиции задержали 36-летнего жителя Копейска Челябинской области, который подозревается в совершении мошеннических действий в отношении пожилых людей. Так, на стационарный телефон 84-летней пенсионерки поступил звонок от неизвестного человека, представившегося сотрудником правоохранительных органов. Мужчина сообщил женщине, что ее родственница попала в ДТП, поэтому она передала приехавшему подозреваемому 300 тысяч рублей. Только после этого она поняла, что стала жертвой преступников», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пенсионерку держали на связи в течение нескольких часов, не позволяя прервать звонок и связаться с родственниками. В результате оперативно-розыскных мероприятий курьера задержали после попытки совершения следующего преступления, на выезде из Кургана. Мужчину также подозревают в подобных преступлениях и на территории других регионов. Следователь межмуниципального отдела МВД России «Шадринский» возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». По этой статье его могут осудить на шесть лет. На данный момент фигурант находится под стражей.