Чем чаще всего болеют россияне перед началом отопительного сезона

Врач-терапевт Тарадеева: в отопительный сезон увеличивается заболеваемость ОРВИ

22 октября 2023 в 19:52 Размер текста - 17 +

В отопительный сезон увеличивается заболеваемость гриппом и ОРВИ Фото: Анна Майорова © URA.RU Начало отопительного сезона может стать причиной болезней. В этот период увеличивается заболеваемость гриппом и ОРВИ, а также обостряются аллергические реакции и болезни легких. Об этом рассказала врач-терапевт ИНВИТРО Татьяна Тарадеева. «Может показаться, что с началом отопительного сезона риск возникновения респираторных заболеваний должен снизиться, но порой именно он становится причиной ОРВИ. [В этот период] повышается чувствительность к бытовым аллергенам, возможно обострение аллергического ринита, астмы, также могут обостриться хронический тонзиллит и другие болезни легких, увеличивается заболеваемость гриппом и ОРВИ», — сказала Тарадеева. По ее словам, причиной этому служит снижение влажности, тогда воздух пересуживает оболочки дыхательных путей, тем самым нанося вред естественному защитному барьеру против вирусов и бактерий. Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что жителей России могут ожидать четыре волны заболеваемости различными инфекциями, в том числе ковидом и гриппом в текущем эпидсезоне. Он отметил, что ожидается рост заболеваемости респираторно-синцитиальной, аденовирусной, парагрипозной и метапневмовирусной инфекциями.

Начало отопительного сезона может стать причиной болезней. В этот период увеличивается заболеваемость гриппом и ОРВИ, а также обостряются аллергические реакции и болезни легких. Об этом рассказала врач-терапевт ИНВИТРО Татьяна Тарадеева. «Может показаться, что с началом отопительного сезона риск возникновения респираторных заболеваний должен снизиться, но порой именно он становится причиной ОРВИ. [В этот период] повышается чувствительность к бытовым аллергенам, возможно обострение аллергического ринита, астмы, также могут обостриться хронический тонзиллит и другие болезни легких, увеличивается заболеваемость гриппом и ОРВИ», — сказала Тарадеева. По ее словам, причиной этому служит снижение влажности, тогда воздух пересуживает оболочки дыхательных путей, тем самым нанося вред естественному защитному барьеру против вирусов и бактерий. Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что жителей России могут ожидать четыре волны заболеваемости различными инфекциями, в том числе ковидом и гриппом в текущем эпидсезоне. Он отметил, что ожидается рост заболеваемости респираторно-синцитиальной, аденовирусной, парагрипозной и метапневмовирусной инфекциями.