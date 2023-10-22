Чем чаще всего болеют россияне перед началом отопительного сезона

Врач-терапевт Тарадеева: в отопительный сезон увеличивается заболеваемость ОРВИ
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В отопительный сезон увеличивается заболеваемость гриппом и ОРВИ Фото:

Начало отопительного сезона может стать причиной болезней. В этот период увеличивается заболеваемость гриппом и ОРВИ, а также обостряются аллергические реакции и болезни легких. Об этом рассказала врач-терапевт ИНВИТРО Татьяна Тарадеева.

«Может показаться, что с началом отопительного сезона риск возникновения респираторных заболеваний должен снизиться, но порой именно он становится причиной ОРВИ. [В этот период] повышается чувствительность к бытовым аллергенам, возможно обострение аллергического ринита, астмы, также могут обостриться хронический тонзиллит и другие болезни легких, увеличивается заболеваемость гриппом и ОРВИ», — сказала Тарадеева. По ее словам, причиной этому служит снижение влажности, тогда воздух пересуживает оболочки дыхательных путей, тем самым нанося вред естественному защитному барьеру против вирусов и бактерий.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что жителей России могут ожидать четыре волны заболеваемости различными инфекциями, в том числе ковидом и гриппом в текущем эпидсезоне. Он отметил, что ожидается рост заболеваемости респираторно-синцитиальной, аденовирусной, парагрипозной и метапневмовирусной инфекциями.

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Начало отопительного сезона может стать причиной болезней. В этот период увеличивается заболеваемость гриппом и ОРВИ, а также обостряются аллергические реакции и болезни легких. Об этом рассказала врач-терапевт ИНВИТРО Татьяна Тарадеева. «Может показаться, что с началом отопительного сезона риск возникновения респираторных заболеваний должен снизиться, но порой именно он становится причиной ОРВИ. [В этот период] повышается чувствительность к бытовым аллергенам, возможно обострение аллергического ринита, астмы, также могут обостриться хронический тонзиллит и другие болезни легких, увеличивается заболеваемость гриппом и ОРВИ», — сказала Тарадеева. По ее словам, причиной этому служит снижение влажности, тогда воздух пересуживает оболочки дыхательных путей, тем самым нанося вред естественному защитному барьеру против вирусов и бактерий. Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что жителей России могут ожидать четыре волны заболеваемости различными инфекциями, в том числе ковидом и гриппом в текущем эпидсезоне. Он отметил, что ожидается рост заболеваемости респираторно-синцитиальной, аденовирусной, парагрипозной и метапневмовирусной инфекциями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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