09 декабря 2023

Венгрия осудила новый украинский закон о правах малых народов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Венгрии. Будапешт, Сзалка, Пакш, вечерний город, будапешт, венгрия, королевский дворец, флаг венгрии, туризм
По мнению Венгрии, закон о меньшинствах не отвечает требованиям страны Фото:

Венгрия крайне негативно оценила новый закон о правах нацменьшинств, принятый Верховной Радой Украины. Недовольство в адрес Киева высказал госсекретарь МИД Венгрии, ответственный за международные связи, Тамаш Менцер.

«На Украине права венгерского сообщества начали отнимать восемь лет назад, и с тех пор лишение прав постоянно. Мы, разумеется, основательно оценим вчерашнее решение украинского парламента, но уже сейчас видно, что до возвращения прав 2015 года оно далеко», — изложил свое видение Менцер в соцсети Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России). По словам госсекретаря, новый закон не отвечает требованиям венгерского меньшинства.

В законе, принятом Верховной Радой, предусмотрена норма, по которой представители меньшинств могут получить образование на родном языке только в том случае, если это один из языков ЕС. Кроме того, MK.RU поясняло, что этими нормами ужесточается использование русского языка на Украине.

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Венгрия крайне негативно оценила новый закон о правах нацменьшинств, принятый Верховной Радой Украины. Недовольство в адрес Киева высказал госсекретарь МИД Венгрии, ответственный за международные связи, Тамаш Менцер. «На Украине права венгерского сообщества начали отнимать восемь лет назад, и с тех пор лишение прав постоянно. Мы, разумеется, основательно оценим вчерашнее решение украинского парламента, но уже сейчас видно, что до возвращения прав 2015 года оно далеко», — изложил свое видение Менцер в соцсети Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России). По словам госсекретаря, новый закон не отвечает требованиям венгерского меньшинства. В законе, принятом Верховной Радой, предусмотрена норма, по которой представители меньшинств могут получить образование на родном языке только в том случае, если это один из языков ЕС. Кроме того, MK.RU поясняло, что этими нормами ужесточается использование русского языка на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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