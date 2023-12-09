Венгрия осудила новый украинский закон о правах малых народов

Венгрия крайне негативно оценила новый закон о правах нацменьшинств, принятый Верховной Радой Украины. Недовольство в адрес Киева высказал госсекретарь МИД Венгрии, ответственный за международные связи, Тамаш Менцер.
«На Украине права венгерского сообщества начали отнимать восемь лет назад, и с тех пор лишение прав постоянно. Мы, разумеется, основательно оценим вчерашнее решение украинского парламента, но уже сейчас видно, что до возвращения прав 2015 года оно далеко», — изложил свое видение Менцер в соцсети Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России). По словам госсекретаря, новый закон не отвечает требованиям венгерского меньшинства.
В законе, принятом Верховной Радой, предусмотрена норма, по которой представители меньшинств могут получить образование на родном языке только в том случае, если это один из языков ЕС. Кроме того, MK.RU поясняло, что этими нормами ужесточается использование русского языка на Украине.
Венгрия крайне негативно оценила новый закон о правах нацменьшинств, принятый Верховной Радой Украины. Недовольство в адрес Киева высказал госсекретарь МИД Венгрии, ответственный за международные связи, Тамаш Менцер. «На Украине права венгерского сообщества начали отнимать восемь лет назад, и с тех пор лишение прав постоянно. Мы, разумеется, основательно оценим вчерашнее решение украинского парламента, но уже сейчас видно, что до возвращения прав 2015 года оно далеко», — изложил свое видение Менцер в соцсети Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России). По словам госсекретаря, новый закон не отвечает требованиям венгерского меньшинства. В законе, принятом Верховной Радой, предусмотрена норма, по которой представители меньшинств могут получить образование на родном языке только в том случае, если это один из языков ЕС. Кроме того, MK.RU поясняло, что этими нормами ужесточается использование русского языка на Украине.