Путин расширил свои полномочия

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому он расширил свои полномочия. В частности, это касается принятия мер из-за недружественных действий зарубежных государств. Закон опубликован на официальном сайте правовых актов.
«Путин подписал закон, расширяющий его полномочия для принятия мер в связи с недружественными действиями иностранных государств», — говорится в документе. За главой РФ закрепляется право вводить временное управление в отношении имущества, которое находится в России. В частности, закон касается недвижимой и движимой собственности, имущественных прав, принадлежащих лицам из недружественных стран.
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