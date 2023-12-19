Путин расширил свои полномочия

За Путиным закрепляется право вводить временное управление на имущество в РФ
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Владимир Путин на XXI съезде партии "Единая Россия". Москва, путин владимир
За Путиным закрепляется право вводить временное управление в отношении недвижимого и движимого имущества в России Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому он расширил свои полномочия. В частности, это касается принятия мер из-за недружественных действий зарубежных государств. Закон опубликован на официальном сайте правовых актов.

«Путин подписал закон, расширяющий его полномочия для принятия мер в связи с недружественными действиями иностранных государств», — говорится в документе. За главой РФ закрепляется право вводить временное управление в отношении имущества, которое находится в России. В частности, закон касается недвижимой и движимой собственности, имущественных прав, принадлежащих лицам из недружественных стран.

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому он расширил свои полномочия. В частности, это касается принятия мер из-за недружественных действий зарубежных государств. Закон опубликован на официальном сайте правовых актов. «Путин подписал закон, расширяющий его полномочия для принятия мер в связи с недружественными действиями иностранных государств», — говорится в документе. За главой РФ закрепляется право вводить временное управление в отношении имущества, которое находится в России. В частности, закон касается недвижимой и движимой собственности, имущественных прав, принадлежащих лицам из недружественных стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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