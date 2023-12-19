Политика Власть Путин расширил свои полномочия За Путиным закрепляется право вводить временное управление на имущество в РФ 19 декабря 2023 в 14:38 Размер текста - 17 + За Путиным закрепляется право вводить временное управление в отношении недвижимого и движимого имущества в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому он расширил свои полномочия. В частности, это касается принятия мер из-за недружественных действий зарубежных государств. Закон опубликован на официальном сайте правовых актов. «Путин подписал закон, расширяющий его полномочия для принятия мер в связи с недружественными действиями иностранных государств», — говорится в документе. За главой РФ закрепляется право вводить временное управление в отношении имущества, которое находится в России. В частности, закон касается недвижимой и движимой собственности, имущественных прав, принадлежащих лицам из недружественных стран. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому он расширил свои полномочия. В частности, это касается принятия мер из-за недружественных действий зарубежных государств. Закон опубликован на официальном сайте правовых актов. «Путин подписал закон, расширяющий его полномочия для принятия мер в связи с недружественными действиями иностранных государств», — говорится в документе. За главой РФ закрепляется право вводить временное управление в отношении имущества, которое находится в России. В частности, закон касается недвижимой и движимой собственности, имущественных прав, принадлежащих лицам из недружественных стран. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям