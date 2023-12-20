В РФ хотят направить Росгвардию охранять детсады и школы

Сотрудники Росгвардии обладают большими компетенциями для защиты школ и детских садов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Госдуму планируют внести законопроект, согласно которому охрану школ, детских садов и техникумов должна обеспечивать Росгвардия. Об этом рассказал один из авторов законопроекта глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«По нашему мнению, охрану школ должны обеспечивать сотрудники Росгвардии. Они имеют необходимую подготовку и полномочия для адекватной защиты гражданских лиц от вооруженных преступников», — поделился своим мнением Сергей Миронов с «Известиями». По его мнению в школах участились инциденты, когда появляется необходимость защитить школьников и учителей.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что сегодня в большей части учреждений работают непрофессиональные охранники, которые мало что могут сделать в критической ситуации, кроме нажатия тревожной кнопки. Кроме того, по мнению авторов законопроекта, необходимо разработать единый стандарт безопасности российских школ. Законопроект будет внесен в Госдуму 20 декабря 2023 года.

Ранее ученица восьмого класса устроила стрельбу в брянской школе №5. Оружие она взяла у отца и пронесла его в тубусе для бумаги. В результате ЧП пострадали пять человек, погибла одна из учениц. Сама нападавшая покончила с собой. Было возбуждено уголовное дело, после чего задержаны гендиректор Сергей Поддубный и школьная охранница Галина Черткова частного охранного объединения «Агентство Экскалибур».

Координатор совета Росгвардии, эксперт комплексной безопасности, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов, заявил, что усиливать безопасность в школах, привлекая сотрудников Росгвардии, в настоящее время невозможно, даже необъективно и противоречиво. В то же время глава Росгвардии Виктор Золотов потребовал проверить законность действий охраны в школе после стрельбы, так как школа была оснащена тревожной кнопкой вызова Росгвардии.