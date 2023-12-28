Лавров заявил о предательстве Зеленского, напомнив о его актерском прошлом

Лавров: Зеленский предал свой народ

28 декабря 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

По словам Лаврова, наигранно забыв русский язык, Зеленский предал РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Недавно президент Украины Владимир Зеленский наигранно «забыл» русский язык и просил ему его напомнить. Хотя ранее он защищал русский язык. На это глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский предал оба своих народа. По его словам, в связи с наигранностью главы Украины некоторые актеры комедийного жанра не выезжали из России. Тем самым он напомнил об актерском прошлом президента. «Он предал свой народ. Даже не один народ он свой предал, а оба своих народа», — заявил Лавров в интервью телеканалу «Россия-24», отвечая на вопрос о реакции на инцидент с русским языком и Зеленским. Он добавил, что множество граждан Украины всегда говорили и читали книги на русском языке. При этом на наигранную просьбу Зеленского напомнить ему, как говорить на русском языке, глава МИД РФ сообщил, что некоторые комедийные актеры не вылезали из РФ.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский наигранно «забыл» русский язык и просил ему его напомнить. Хотя ранее он защищал русский язык. На это глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский предал оба своих народа. По его словам, в связи с наигранностью главы Украины некоторые актеры комедийного жанра не выезжали из России. Тем самым он напомнил об актерском прошлом президента. «Он предал свой народ. Даже не один народ он свой предал, а оба своих народа», — заявил Лавров в интервью телеканалу «Россия-24», отвечая на вопрос о реакции на инцидент с русским языком и Зеленским. Он добавил, что множество граждан Украины всегда говорили и читали книги на русском языке. При этом на наигранную просьбу Зеленского напомнить ему, как говорить на русском языке, глава МИД РФ сообщил, что некоторые комедийные актеры не вылезали из РФ.