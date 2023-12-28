Лавров заявил о предательстве Зеленского, напомнив о его актерском прошлом

Лавров: Зеленский предал свой народ
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Всероссийский форум "Россия страна возможностей", второй день, встреча с Сергеем Лавровым. Москва, лавров сергей, портрет
По словам Лаврова, наигранно забыв русский язык, Зеленский предал РФ Фото:

Недавно президент Украины Владимир Зеленский наигранно «забыл» русский язык и просил ему его напомнить. Хотя ранее он защищал русский язык. На это глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский предал оба своих народа. По его словам, в связи с наигранностью главы Украины некоторые актеры комедийного жанра не выезжали из России. Тем самым он напомнил об актерском прошлом президента.

«Он предал свой народ. Даже не один народ он свой предал, а оба своих народа», — заявил Лавров в интервью телеканалу «Россия-24», отвечая на вопрос о реакции на инцидент с русским языком и Зеленским. Он добавил, что множество граждан Украины всегда говорили и читали книги на русском языке. При этом на наигранную просьбу Зеленского напомнить ему, как говорить на русском языке, глава МИД РФ сообщил, что некоторые комедийные актеры не вылезали из РФ.

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Недавно президент Украины Владимир Зеленский наигранно «забыл» русский язык и просил ему его напомнить. Хотя ранее он защищал русский язык. На это глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский предал оба своих народа. По его словам, в связи с наигранностью главы Украины некоторые актеры комедийного жанра не выезжали из России. Тем самым он напомнил об актерском прошлом президента. «Он предал свой народ. Даже не один народ он свой предал, а оба своих народа», — заявил Лавров в интервью телеканалу «Россия-24», отвечая на вопрос о реакции на инцидент с русским языком и Зеленским. Он добавил, что множество граждан Украины всегда говорили и читали книги на русском языке. При этом на наигранную просьбу Зеленского напомнить ему, как говорить на русском языке, глава МИД РФ сообщил, что некоторые комедийные актеры не вылезали из РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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