«Отмененный» из-за вечеринки Ивлеевой Киркоров погасил миллионные долги

Киркоров погасил долги по налогам на 13 миллионов рублей после «голой вечеринки»

31 декабря 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Киркоров выплатил долги по налогам на сумму около 13 миллионов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Певец Филипп Киркоров экстренно погасил все свои долги в размере порядка 13 миллионов рублей. В частности, он погасил долги по упрощенной системе налогообложения (УНС), земельный, транспортный и имущественный налоги. Сделал он это после участия в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Поп-король выплатил около 13 миллионов рублей долгов. <…> Это земельный, имущественный, транспортный налоги и начисления по УСН», — передает канал. Отмечается, что долг по налогу на транспорт у артиста был в размере 253 тысячи рублей, по имущественному налогу — 7,3 миллиона рублей, по земельному — 371 рубль. А по УНС долг превысил четыре миллиона рублей. Ранее сообщалось, что Киркорова вырезали из эфиров новогодних шоу на некоторых телеканалов. Также у него отменяются заказы на корпоративы. В свою очередь, в Минкульте заявили, что Киркорова не лишат звания народного артиста страны из-за этого инцидента. По информации министерства, лишить звания могут только в случае решения суда при осуждении за совершение тяжкого преступления, пишет VSE42.Ru.

Певец Филипп Киркоров экстренно погасил все свои долги в размере порядка 13 миллионов рублей. В частности, он погасил долги по упрощенной системе налогообложения (УНС), земельный, транспортный и имущественный налоги. Сделал он это после участия в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Поп-король выплатил около 13 миллионов рублей долгов. <…> Это земельный, имущественный, транспортный налоги и начисления по УСН», — передает канал. Отмечается, что долг по налогу на транспорт у артиста был в размере 253 тысячи рублей, по имущественному налогу — 7,3 миллиона рублей, по земельному — 371 рубль. А по УНС долг превысил четыре миллиона рублей. Ранее сообщалось, что Киркорова вырезали из эфиров новогодних шоу на некоторых телеканалов. Также у него отменяются заказы на корпоративы. В свою очередь, в Минкульте заявили, что Киркорова не лишат звания народного артиста страны из-за этого инцидента. По информации министерства, лишить звания могут только в случае решения суда при осуждении за совершение тяжкого преступления, пишет VSE42.Ru.