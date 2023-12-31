Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле поселка

ВСУ обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«К большому горю погиб дедушка. В момент обстрела он находился в продуктовом магазине. Травмы, полученные им от осколков снаряда, были несовместимы с жизнью», — написал Вячеслав Гладков в своем
Гладков отметил, что еще от обстрела ВСУ пострадала женщина, которая работает продавцом в местном магазине. У нее осколочное ранение головы.
Ранее армия Украины при помощи ракет атаковала центр Белгорода. По последним данным, погибли 24 человека. ВС РФ ночью нанесли ответное поражение по военным объектам в Харькове.
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