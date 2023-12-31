Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле поселка

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Вячеслав Гладков сообщил о пострадавших после очередного обстрела ВСУ Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом

ВСУ обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«К большому горю погиб дедушка. В момент обстрела он находился в продуктовом магазине. Травмы, полученные им от осколков снаряда, были несовместимы с жизнью», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Под обстрел попал поселок Красное.

Гладков отметил, что еще от обстрела ВСУ пострадала женщина, которая работает продавцом в местном магазине. У нее осколочное ранение головы.

Ранее армия Украины при помощи ракет атаковала центр Белгорода. По последним данным, погибли 24 человека. ВС РФ ночью нанесли ответное поражение по военным объектам в Харькове.

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ВСУ обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «К большому горю погиб дедушка. В момент обстрела он находился в продуктовом магазине. Травмы, полученные им от осколков снаряда, были несовместимы с жизнью», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Под обстрел попал поселок Красное. Гладков отметил, что еще от обстрела ВСУ пострадала женщина, которая работает продавцом в местном магазине. У нее осколочное ранение головы. Ранее армия Украины при помощи ракет атаковала центр Белгорода. По последним данным, погибли 24 человека. ВС РФ ночью нанесли ответное поражение по военным объектам в Харькове.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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