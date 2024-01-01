Макрон дерзко высказался о России в новогоднем обращении

Макрон в новогоднем обращении призвал поддержать Киев и остановить Россию

01 января 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Макрон призвал остановить Россию Фото: Официальный сайт Президента РФ Президент Франции Эммануэль Макрон резко высказался в своем новогоднем обращении о России. Он попросил французских избирателей остановить РФ и оказать поддержку Киеву. Его слова приводит TF1. «Им [французским избирателям] предстоит сделать выбор между тем, чтобы остановить Россию и поддержать Украину или же уступить авторитарным силам», — передает французский телеканал слова Эммануэля Макрона. Он добавил, что в июне следующего года избирателям также предстоит высказаться за укрепление суверенитета Европы. В ответ на это жители Франции раскритиковали обращение своего президента. Они назвали того худшим главой в истории страны. Граждане призвали Макрона меньше слушать Запад, и не выступать за мир в Киеве. Также они просили своего главу не провоцировать РФ. Ранее глава Франции заявил, что Евросоюз не преуспел в сдерживании РФ. Как сообщил Макрон, Европа должна продолжать оказывать поддержку Киеву. По его словам, от этого зависит суверенитет и безопасность Европы, пишет RT.

Президент Франции Эммануэль Макрон резко высказался в своем новогоднем обращении о России. Он попросил французских избирателей остановить РФ и оказать поддержку Киеву. Его слова приводит TF1. «Им [французским избирателям] предстоит сделать выбор между тем, чтобы остановить Россию и поддержать Украину или же уступить авторитарным силам», — передает французский телеканал слова Эммануэля Макрона. Он добавил, что в июне следующего года избирателям также предстоит высказаться за укрепление суверенитета Европы. В ответ на это жители Франции раскритиковали обращение своего президента. Они назвали того худшим главой в истории страны. Граждане призвали Макрона меньше слушать Запад, и не выступать за мир в Киеве. Также они просили своего главу не провоцировать РФ. Ранее глава Франции заявил, что Евросоюз не преуспел в сдерживании РФ. Как сообщил Макрон, Европа должна продолжать оказывать поддержку Киеву. По его словам, от этого зависит суверенитет и безопасность Европы, пишет RT.