Украинский солдат заявил, что в ВСУ призывают женщин в возрасте до 60 лет

ВСУ испытывают нехватку личного состава на фронте
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На Украине стали призывать женщин до 60 лет. Об этом сообщил военнопленный ВСУ Роман Калиниченко.
«Возрастов в украинской армии не существует. Вот в прямом смысле этого слова. <…> Девочки раньше были до 55 пригодные, а теперь типа сделали, я уже слышал это, что до 60 девочки должны служить», — приводят РИА Новости слова военнопленного.
За полгода боевых действий украинские вооруженные силы потеряли более 160 тысяч человек. Западные специалисты отметили, что ежедневно Украина теряет до 800 человек на фронте и восполнения сил ей необходимо 20 тысяч человек.
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