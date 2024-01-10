Украинский солдат заявил, что в ВСУ призывают женщин в возрасте до 60 лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обучение и досуг военнослужащих на Свердловском полигоне и в 32-м военном городке. Екатеринбург, зима, военные, патруль, маскхалат, солдат, сво
ВСУ испытывают нехватку личного состава на фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине стали призывать женщин до 60 лет. Об этом сообщил военнопленный ВСУ Роман Калиниченко.

«Возрастов в украинской армии не существует. Вот в прямом смысле этого слова. <…> Девочки раньше были до 55 пригодные, а теперь типа сделали, я уже слышал это, что до 60 девочки должны служить», — приводят РИА Новости слова военнопленного.

За полгода боевых действий украинские вооруженные силы потеряли более 160 тысяч человек. Западные специалисты отметили, что ежедневно Украина теряет до 800 человек на фронте и восполнения сил ей необходимо 20 тысяч человек.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Украине стали призывать женщин до 60 лет. Об этом сообщил военнопленный ВСУ Роман Калиниченко. «Возрастов в украинской армии не существует. Вот в прямом смысле этого слова. <…> Девочки раньше были до 55 пригодные, а теперь типа сделали, я уже слышал это, что до 60 девочки должны служить», — приводят РИА Новости слова военнопленного. За полгода боевых действий украинские вооруженные силы потеряли более 160 тысяч человек. Западные специалисты отметили, что ежедневно Украина теряет до 800 человек на фронте и восполнения сил ей необходимо 20 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...