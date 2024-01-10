Украинский солдат заявил, что в ВСУ призывают женщин в возрасте до 60 лет

10 января 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

ВСУ испытывают нехватку личного состава на фронте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине стали призывать женщин до 60 лет. Об этом сообщил военнопленный ВСУ Роман Калиниченко. «Возрастов в украинской армии не существует. Вот в прямом смысле этого слова. <…> Девочки раньше были до 55 пригодные, а теперь типа сделали, я уже слышал это, что до 60 девочки должны служить», — приводят РИА Новости слова военнопленного. За полгода боевых действий украинские вооруженные силы потеряли более 160 тысяч человек. Западные специалисты отметили, что ежедневно Украина теряет до 800 человек на фронте и восполнения сил ей необходимо 20 тысяч человек.

На Украине стали призывать женщин до 60 лет. Об этом сообщил военнопленный ВСУ Роман Калиниченко. «Возрастов в украинской армии не существует. Вот в прямом смысле этого слова. <…> Девочки раньше были до 55 пригодные, а теперь типа сделали, я уже слышал это, что до 60 девочки должны служить», — приводят РИА Новости слова военнопленного. За полгода боевых действий украинские вооруженные силы потеряли более 160 тысяч человек. Западные специалисты отметили, что ежедневно Украина теряет до 800 человек на фронте и восполнения сил ей необходимо 20 тысяч человек.