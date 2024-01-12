В Абхазии в 2024 году заработает пункт постоянного базирования ВМФ России

В 2024 году может заработать пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ в Абхазии. Об этом сообщил секретарь совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.
«Строительные работы в Очамчирской бухте, где будет располагаться пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России, пока не идут, на данном этапе он проектируется. Но уже в этом году может начаться его функционирование», — заявил РИА Новости Сергей Шамба. Он отметил, что ему трудно назвать точную дату запуска. По его словам, строительство пункта базирования российских кораблей в Абхазии отвечает духу соглашения о сотрудничестве.
Документ по пункту постоянного базирования ВМФ в Абхазии был подписан в октябре 2023 года. Российский флот будет находиться в Очамчирском районе. Как отметил президент Абхазии Аслан Бжания, эта мера направлена на повышение обороноспособности двух стран, сообщает RT.
Очамчирская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии на протяжении 2000-х годов. В 2009 году база была передана для благоустройства России.
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