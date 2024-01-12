В Абхазии в 2024 году заработает пункт постоянного базирования ВМФ России

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ВМФ России может разместиться в Абхазии на постоянной основе уже в 2024 году, заявил Сергей Шамба Фото:

В 2024 году может заработать пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ в Абхазии. Об этом сообщил секретарь совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.

«Строительные работы в Очамчирской бухте, где будет располагаться пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России, пока не идут, на данном этапе он проектируется. Но уже в этом году может начаться его функционирование», — заявил РИА Новости Сергей Шамба. Он отметил, что ему трудно назвать точную дату запуска. По его словам, строительство пункта базирования российских кораблей в Абхазии отвечает духу соглашения о сотрудничестве.

Документ по пункту постоянного базирования ВМФ в Абхазии был подписан в октябре 2023 года. Российский флот будет находиться в Очамчирском районе. Как отметил президент Абхазии Аслан Бжания, эта мера направлена на повышение обороноспособности двух стран, сообщает RT.

Очамчирская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии на протяжении 2000-х годов. В 2009 году база была передана для благоустройства России.

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В 2024 году может заработать пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ в Абхазии. Об этом сообщил секретарь совета безопасности Абхазии Сергей Шамба. «Строительные работы в Очамчирской бухте, где будет располагаться пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России, пока не идут, на данном этапе он проектируется. Но уже в этом году может начаться его функционирование», — заявил РИА Новости Сергей Шамба. Он отметил, что ему трудно назвать точную дату запуска. По его словам, строительство пункта базирования российских кораблей в Абхазии отвечает духу соглашения о сотрудничестве. Документ по пункту постоянного базирования ВМФ в Абхазии был подписан в октябре 2023 года. Российский флот будет находиться в Очамчирском районе. Как отметил президент Абхазии Аслан Бжания, эта мера направлена на повышение обороноспособности двух стран, сообщает RT. Очамчирская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии на протяжении 2000-х годов. В 2009 году база была передана для благоустройства России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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