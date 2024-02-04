Российские военные помогли армии ЦАР отразить атаку боевиков из Судана

05 февраля 2024 в 01:23 Размер текста - 17 +

Российские инструкторы успешно отразили атаку боевиков в Африке Фото: miliman/pickupimage.com Российские военные помогли вооруженным силам Центральноафриканской республики (ЦАР) отразить атаку боевиков из Судана. Об этом рассказал директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов. «Боевики из Судана совершили атаку 31 января на участок добычи полезных ископаемых в деревне Ману в префектуре Вакага. Благодаря совместным усилиям вооруженных сил ЦАР и российских инструкторов это нападение было успешно отбито», — передает ТАСС слова Иванова. Иванов подчеркнул, что боевиков было около 15 человек. Он добавил, что руководил нападавшими полевой командир по прозвищу Б-13. Россия договаривается с Центральноафриканской республикой по созданию военной базы на территории последней. Уже подбирают место для будущего размещения военнослужащих РФ, однако сроки их прибытия в ЦАР еще не определены.

Российские военные помогли вооруженным силам Центральноафриканской республики (ЦАР) отразить атаку боевиков из Судана. Об этом рассказал директор Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов. «Боевики из Судана совершили атаку 31 января на участок добычи полезных ископаемых в деревне Ману в префектуре Вакага. Благодаря совместным усилиям вооруженных сил ЦАР и российских инструкторов это нападение было успешно отбито», — передает ТАСС слова Иванова. Иванов подчеркнул, что боевиков было около 15 человек. Он добавил, что руководил нападавшими полевой командир по прозвищу Б-13. Россия договаривается с Центральноафриканской республикой по созданию военной базы на территории последней. Уже подбирают место для будущего размещения военнослужащих РФ, однако сроки их прибытия в ЦАР еще не определены.