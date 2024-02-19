Пленные ВСУ помогли эвакуировать раненного бойца ВС РФ из Авдеевки

20 февраля 2024 в 03:18 Размер текста - 17 +

Военные ВСУ счастливы, что их взяли в плен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пленные ВСУ помогли эвакуировать раненного бойца ВС РФ из Авдеевки (ДНР). Об этом сообщили военкоры. «Посмотрите на их улыбки! Военные ВСУ счастливы, что их взяли в плен „Отважные“ на Авдеевском Коксохиме и они помогают тащить раненого российского бойца!» — сообщили «Военкоры Русской весны» в telegram-канале. Флаг России над коксохимическим заводом в Авдеевке военные подняли 17 февраля. Позже, 19 февраля, российские силы полностью освободили завод от бойцов ВСУ. Командир оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский рассказал, что после ухода из Авдеевки ВСУ закрепились на новых рубежах.

Пленные ВСУ помогли эвакуировать раненного бойца ВС РФ из Авдеевки (ДНР). Об этом сообщили военкоры. «Посмотрите на их улыбки! Военные ВСУ счастливы, что их взяли в плен „Отважные“ на Авдеевском Коксохиме и они помогают тащить раненого российского бойца!» — сообщили «Военкоры Русской весны» в telegram-канале. Флаг России над коксохимическим заводом в Авдеевке военные подняли 17 февраля. Позже, 19 февраля, российские силы полностью освободили завод от бойцов ВСУ. Командир оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский рассказал, что после ухода из Авдеевки ВСУ закрепились на новых рубежах.