19 февраля 2024

Пленные ВСУ помогли эвакуировать раненного бойца ВС РФ из Авдеевки

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Военные ВСУ счастливы, что их взяли в плен Фото:
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Пленные ВСУ помогли эвакуировать раненного бойца ВС РФ из Авдеевки (ДНР). Об этом сообщили военкоры.

«Посмотрите на их улыбки! Военные ВСУ счастливы, что их взяли в плен „Отважные“ на Авдеевском Коксохиме и они помогают тащить раненого российского бойца!» — сообщили «Военкоры Русской весны» в telegram-канале.

Флаг России над коксохимическим заводом в Авдеевке военные подняли 17 февраля. Позже, 19 февраля, российские силы полностью освободили завод от бойцов ВСУ. Командир оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский рассказал, что после ухода из Авдеевки ВСУ закрепились на новых рубежах.

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Пленные ВСУ помогли эвакуировать раненного бойца ВС РФ из Авдеевки (ДНР). Об этом сообщили военкоры. «Посмотрите на их улыбки! Военные ВСУ счастливы, что их взяли в плен „Отважные“ на Авдеевском Коксохиме и они помогают тащить раненого российского бойца!» — сообщили «Военкоры Русской весны» в telegram-канале. Флаг России над коксохимическим заводом в Авдеевке военные подняли 17 февраля. Позже, 19 февраля, российские силы полностью освободили завод от бойцов ВСУ. Командир оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский рассказал, что после ухода из Авдеевки ВСУ закрепились на новых рубежах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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