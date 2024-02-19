Пленные ВСУ помогли эвакуировать раненного бойца ВС РФ из Авдеевки (ДНР). Об этом сообщили военкоры.
«Посмотрите на их улыбки! Военные ВСУ счастливы, что их взяли в плен „Отважные“ на Авдеевском Коксохиме и они помогают тащить раненого российского бойца!» — сообщили «Военкоры Русской весны» в telegram-канале.
Флаг России над коксохимическим заводом в Авдеевке военные подняли 17 февраля. Позже, 19 февраля, российские силы полностью освободили завод от бойцов ВСУ. Командир оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский рассказал, что после ухода из Авдеевки ВСУ закрепились на новых рубежах.
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