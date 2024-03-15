MWM: украинские системы ПВО стали уязвимыми после потери ЗРК Patriot

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Пэтриот. ПВО. stock, залп, сша, ракета, пво, patriot,  stock, пэтриот
Способность Украины защищать силы на передовой вскоре будет «полностью снижена», считают в Пентагоне Фото:

Передовые позиции ВСУ на Донбассе становятся все более уязвимыми для российских авиаударов после потери зенитно-ракетных комплексов MIM-104 Patriot и С-300. Обе системы были уничтожены высокоточными ударами российских баллистических ракетных комплексов «Искандер-М» вблизи города Покровск. Об этом пишет издание Militarywatchmagazine.

«Устаревшие С-300 1980-х годов, унаследованные Украиной после распада СССР, по-прежнему обладают большей мобильностью и более широкими дугами обстрела, чем современные Patriots, имеющие современную электронику и датчики. Напряжение, вызванное потерей этих систем, было подчеркнуто рядом западных и украинских источников», — сообщает Militarywatchmagazine.

Опасения по поводу растущей нехватки систем противовоздушной обороны на Украине высказываются с 2022 года и с тех пор усиливаются, пишет зарубежное издание. Официальные лица Пентагона отмечают: способность Украины защищать силы на передовой вскоре будет «полностью снижена», поскольку Украина не может закупать новые С-300, которые производятся исключительно в России, а поставки большего количества Patriot остаются маловероятными. Россия, напротив, обладает чрезвычайно большим и быстро растущим арсеналом современных наземных систем противовоздушной обороны.

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Передовые позиции ВСУ на Донбассе становятся все более уязвимыми для российских авиаударов после потери зенитно-ракетных комплексов MIM-104 Patriot и С-300. Обе системы были уничтожены высокоточными ударами российских баллистических ракетных комплексов «Искандер-М» вблизи города Покровск. Об этом пишет издание Militarywatchmagazine. «Устаревшие С-300 1980-х годов, унаследованные Украиной после распада СССР, по-прежнему обладают большей мобильностью и более широкими дугами обстрела, чем современные Patriots, имеющие современную электронику и датчики. Напряжение, вызванное потерей этих систем, было подчеркнуто рядом западных и украинских источников», — сообщает Militarywatchmagazine. Опасения по поводу растущей нехватки систем противовоздушной обороны на Украине высказываются с 2022 года и с тех пор усиливаются, пишет зарубежное издание. Официальные лица Пентагона отмечают: способность Украины защищать силы на передовой вскоре будет «полностью снижена», поскольку Украина не может закупать новые С-300, которые производятся исключительно в России, а поставки большего количества Patriot остаются маловероятными. Россия, напротив, обладает чрезвычайно большим и быстро растущим арсеналом современных наземных систем противовоздушной обороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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