В соцсетях усомнились в данных о явке на выборах президента

В социальных сетях усомнились в данных о явке на выборах президента

16 марта 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

На самом деле система «ГАС Выборы» не включает в себя данные электронного голосования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В социальных сетях распространилась информация о том, что реальные данные по явке на выборах президента России отличаются от озвученных зампредом ЦИК Николаем Булаевым. Однако это не так: в избиркоме назвали корректную информацию. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по разоблачению фейков. Telegram-каналы распространили сообщения о том, что настоящая явка в первый день выборов якобы на самом деле меньше, чем та, о которой сказал зампред ЦИК Николай Булаев. «Разница в два миллиона голосов или более, чем на два процента между официальной явкой, которая опубликована в „ГАС Выборах“, и теми данными, которые озвучил зампред ЦИК Николай Булаев. По данным „ГАС Выборы“, на вчерашний день на 20.00 проголосовали 36,12% избирателей. Тогда как Булаев сообщает, что вчера проголосовали 38,35% от всех избирателей», — говорится в таких публикациях. По данным «ГАС Выборы», явка действительно составила 36,12%. Однако авторы фейков просто не учли то, что система «ГАС Выборы», на которую они ссылаются, не включает в себя данные электронного голосования. «Голосование идет в штатном режиме, и явка вчера составила 38,35% — это общая явка по стране с учетом дистанционного электронного голосования», — говорится в посте, опубликованном на официальной странице ЦИК России во «ВКонтакте». В России, напомним, проходят выборы президента. Голосование продлится до 17 марта включительно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В социальных сетях распространилась информация о том, что реальные данные по явке на выборах президента России отличаются от озвученных зампредом ЦИК Николаем Булаевым. Однако это не так: в избиркоме назвали корректную информацию. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по разоблачению фейков. Telegram-каналы распространили сообщения о том, что настоящая явка в первый день выборов якобы на самом деле меньше, чем та, о которой сказал зампред ЦИК Николай Булаев. «Разница в два миллиона голосов или более, чем на два процента между официальной явкой, которая опубликована в „ГАС Выборах“, и теми данными, которые озвучил зампред ЦИК Николай Булаев. По данным „ГАС Выборы“, на вчерашний день на 20.00 проголосовали 36,12% избирателей. Тогда как Булаев сообщает, что вчера проголосовали 38,35% от всех избирателей», — говорится в таких публикациях. По данным «ГАС Выборы», явка действительно составила 36,12%. Однако авторы фейков просто не учли то, что система «ГАС Выборы», на которую они ссылаются, не включает в себя данные электронного голосования. «Голосование идет в штатном режиме, и явка вчера составила 38,35% — это общая явка по стране с учетом дистанционного электронного голосования», — говорится в посте, опубликованном на официальной странице ЦИК России во «ВКонтакте». В России, напомним, проходят выборы президента. Голосование продлится до 17 марта включительно.