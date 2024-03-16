В соцсетях усомнились в данных о явке на выборах президента

В социальных сетях усомнились в данных о явке на выборах президента
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Екатеринбург, выборы, дэг, дистанционное электронное голосование
На самом деле система «ГАС Выборы» не включает в себя данные электронного голосования Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В социальных сетях распространилась информация о том, что реальные данные по явке на выборах президента России отличаются от озвученных зампредом ЦИК Николаем Булаевым. Однако это не так: в избиркоме назвали корректную информацию. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по разоблачению фейков.

Telegram-каналы распространили сообщения о том, что настоящая явка в первый день выборов якобы на самом деле меньше, чем та, о которой сказал зампред ЦИК Николай Булаев. «Разница в два миллиона голосов или более, чем на два процента между официальной явкой, которая опубликована в „ГАС Выборах“, и теми данными, которые озвучил зампред ЦИК Николай Булаев. По данным „ГАС Выборы“, на вчерашний день на 20.00 проголосовали 36,12% избирателей. Тогда как Булаев сообщает, что вчера проголосовали 38,35% от всех избирателей», — говорится в таких публикациях.

По данным «ГАС Выборы», явка действительно составила 36,12%. Однако авторы фейков просто не учли то, что система «ГАС Выборы», на которую они ссылаются, не включает в себя данные электронного голосования. «Голосование идет в штатном режиме, и явка вчера составила 38,35% — это общая явка по стране с учетом дистанционного электронного голосования», — говорится в посте, опубликованном на официальной странице ЦИК России во «ВКонтакте».

В России, напомним, проходят выборы президента. Голосование продлится до 17 марта включительно.

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В социальных сетях распространилась информация о том, что реальные данные по явке на выборах президента России отличаются от озвученных зампредом ЦИК Николаем Булаевым. Однако это не так: в избиркоме назвали корректную информацию. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по разоблачению фейков. Telegram-каналы распространили сообщения о том, что настоящая явка в первый день выборов якобы на самом деле меньше, чем та, о которой сказал зампред ЦИК Николай Булаев. «Разница в два миллиона голосов или более, чем на два процента между официальной явкой, которая опубликована в „ГАС Выборах“, и теми данными, которые озвучил зампред ЦИК Николай Булаев. По данным „ГАС Выборы“, на вчерашний день на 20.00 проголосовали 36,12% избирателей. Тогда как Булаев сообщает, что вчера проголосовали 38,35% от всех избирателей», — говорится в таких публикациях. По данным «ГАС Выборы», явка действительно составила 36,12%. Однако авторы фейков просто не учли то, что система «ГАС Выборы», на которую они ссылаются, не включает в себя данные электронного голосования. «Голосование идет в штатном режиме, и явка вчера составила 38,35% — это общая явка по стране с учетом дистанционного электронного голосования», — говорится в посте, опубликованном на официальной странице ЦИК России во «ВКонтакте». В России, напомним, проходят выборы президента. Голосование продлится до 17 марта включительно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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