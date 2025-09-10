В жилом доме на востоке Москвы взорвался газовый баллон

ТАСС: из-за взрыва газового баллона в московской квартире пострадал мужчина
От взрыва газового баллона в квартире выбило стекла
Мужчина получил травмы в результате взрыва газового баллона в жилом доме на востоке Москвы утром 10 сентября. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы города.

«Хлопок произошел в квартире на востоке Москвы, одного человека осматривают медики», — сказано в сообщении. Оно опубликовано ТАСС.

Все случилось в девятиэтажном доме на улице Фортунатовской, пишет Shot. Свидетели рассказали, что слышали громкий хлопок. Позже стало ясно, что хозяин квартиры на четвертом этаже готовил завтрак с помощью газового баллона, потому что его плита была на ремонте. Мужчина получил ожоги. В квартире жилого дома выбило несколько стекол. Однако пожара в результате инцидента не было. На месте сейчас работают экстренные службы.

