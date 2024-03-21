Финляндия увеличит бюджет на ускоренную защиту от России на границе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, колючая проволока, безопасность, ограждение, забор
МВД Финляндии выделят 74 миллиона евро на ускоренное укрепление забора на границе с РФ Фото:

Финляндия намерена выделить 74 миллиона евро на ускоренное возведение забора на границе с Россией. Об этом сообщили в МВД страны.

«Пограничной службе представлено увеличение на 74 миллиона евро для строительства восточного пограничного заграждения в ускоренном графике. Строительство заграждения улучшает поддержание и управление пограничной безопасностью», — подчеркнули в финском ведомстве. Планируется, что все строительные работы на границе планируется завершить к 2026 году.

Финляндия планировала отгородиться от России еще в 2022 году. В октябре того года в МВД Финляндии планировали потратить шесть миллионов евро, чтобы отгородиться от России. Спустя чуть более полгода, когда в Финляндии представили первый вариант заграждения, местные журналисты обсмеяли ее, обозвав «садовым заборчиком» и «шуткой».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Финляндия намерена выделить 74 миллиона евро на ускоренное возведение забора на границе с Россией. Об этом сообщили в МВД страны. «Пограничной службе представлено увеличение на 74 миллиона евро для строительства восточного пограничного заграждения в ускоренном графике. Строительство заграждения улучшает поддержание и управление пограничной безопасностью», — подчеркнули в финском ведомстве. Планируется, что все строительные работы на границе планируется завершить к 2026 году. Финляндия планировала отгородиться от России еще в 2022 году. В октябре того года в МВД Финляндии планировали потратить шесть миллионов евро, чтобы отгородиться от России. Спустя чуть более полгода, когда в Финляндии представили первый вариант заграждения, местные журналисты обсмеяли ее, обозвав «садовым заборчиком» и «шуткой».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...