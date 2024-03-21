В мире Финляндия увеличит бюджет на ускоренную защиту от России на границе 21 марта 2024 в 17:50 Размер текста - 17 + МВД Финляндии выделят 74 миллиона евро на ускоренное укрепление забора на границе с РФ Фото: Илья Московец © URA.RU Финляндия намерена выделить 74 миллиона евро на ускоренное возведение забора на границе с Россией. Об этом сообщили в МВД страны. «Пограничной службе представлено увеличение на 74 миллиона евро для строительства восточного пограничного заграждения в ускоренном графике. Строительство заграждения улучшает поддержание и управление пограничной безопасностью», — подчеркнули в финском ведомстве. Планируется, что все строительные работы на границе планируется завершить к 2026 году. Финляндия планировала отгородиться от России еще в 2022 году. В октябре того года в МВД Финляндии планировали потратить шесть миллионов евро, чтобы отгородиться от России. Спустя чуть более полгода, когда в Финляндии представили первый вариант заграждения, местные журналисты обсмеяли ее, обозвав «садовым заборчиком» и «шуткой». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Финляндия намерена выделить 74 миллиона евро на ускоренное возведение забора на границе с Россией. Об этом сообщили в МВД страны. «Пограничной службе представлено увеличение на 74 миллиона евро для строительства восточного пограничного заграждения в ускоренном графике. Строительство заграждения улучшает поддержание и управление пограничной безопасностью», — подчеркнули в финском ведомстве. Планируется, что все строительные работы на границе планируется завершить к 2026 году. Финляндия планировала отгородиться от России еще в 2022 году. В октябре того года в МВД Финляндии планировали потратить шесть миллионов евро, чтобы отгородиться от России. Спустя чуть более полгода, когда в Финляндии представили первый вариант заграждения, местные журналисты обсмеяли ее, обозвав «садовым заборчиком» и «шуткой». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям