Владелец «Крокус Сити Холла» Агаларов рассказал, как террористы проникли в зал

Владелец «Крокус Сити Холл» Агаларов: террористы проникли в зал через окно

24 марта 2024 в 00:30 Размер текста - 17 +

Охранника концертного зала убили вместе с другими людьми во время теракта, заявил Агаларов Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов рассказал, что террористы зашли в концертный зал через окно выставочного центра и начали стрелять по всем людям. В ходе ЧП неизвестные убили охранника. Об этом Агаларов рассказал журналистам. «В зал зашли причем не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра. С автоматами на перевес. Начали стрелять по всему, что они видели. По всем людям, по охранникам. Один охранник убит, второй ранен. Это даже не охранники. Они у нас называются „контролеры“», — сказал Агаларов РБК Тюмень. Он назвал случившееся необъяснимым с точки зрения общечеловеческих ценностей. По словам Агаларова, за последние 20 лет ничего подобного не случалось. В Подмосковье вечером 22 марта неизвестные совершили теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». В результате происшествия, предварительно, пострадали 140 человек. В связи с этим президент РФ Владимир Путин объявил по всей стране 24 марта день траура. Также в этот день многие губернаторы отменили массовые мероприятия, а вузы перевели студентов на дистанционное обучение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов рассказал, что террористы зашли в концертный зал через окно выставочного центра и начали стрелять по всем людям. В ходе ЧП неизвестные убили охранника. Об этом Агаларов рассказал журналистам. «В зал зашли причем не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра. С автоматами на перевес. Начали стрелять по всему, что они видели. По всем людям, по охранникам. Один охранник убит, второй ранен. Это даже не охранники. Они у нас называются „контролеры“», — сказал Агаларов РБК Тюмень. Он назвал случившееся необъяснимым с точки зрения общечеловеческих ценностей. По словам Агаларова, за последние 20 лет ничего подобного не случалось. В Подмосковье вечером 22 марта неизвестные совершили теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». В результате происшествия, предварительно, пострадали 140 человек. В связи с этим президент РФ Владимир Путин объявил по всей стране 24 марта день траура. Также в этот день многие губернаторы отменили массовые мероприятия, а вузы перевели студентов на дистанционное обучение.