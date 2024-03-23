23 марта 2024

Владелец «Крокус Сити Холла» Агаларов рассказал, как террористы проникли в зал

Владелец «Крокус Сити Холл» Агаларов: террористы проникли в зал через окно
© Служба новостей «URA.RU»
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Теракт в Крокус Сии Холл. 22 марта 2024. Московская область, пожар, крокус-сити, теракт в крокус сити
Охранника концертного зала убили вместе с другими людьми во время теракта, заявил Агаларов Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов рассказал, что террористы зашли в концертный зал через окно выставочного центра и начали стрелять по всем людям. В ходе ЧП неизвестные убили охранника. Об этом Агаларов рассказал журналистам.

«В зал зашли причем не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра. С автоматами на перевес. Начали стрелять по всему, что они видели. По всем людям, по охранникам. Один охранник убит, второй ранен. Это даже не охранники. Они у нас называются „контролеры“», — сказал Агаларов РБК Тюмень.

Он назвал случившееся необъяснимым с точки зрения общечеловеческих ценностей. По словам Агаларова, за последние 20 лет ничего подобного не случалось.

В Подмосковье вечером 22 марта неизвестные совершили теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». В результате происшествия, предварительно, пострадали 140 человек. В связи с этим президент РФ Владимир Путин объявил по всей стране 24 марта день траура. Также в этот день многие губернаторы отменили массовые мероприятия, а вузы перевели студентов на дистанционное обучение.

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Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов рассказал, что террористы зашли в концертный зал через окно выставочного центра и начали стрелять по всем людям. В ходе ЧП неизвестные убили охранника. Об этом Агаларов рассказал журналистам. «В зал зашли причем не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра. С автоматами на перевес. Начали стрелять по всему, что они видели. По всем людям, по охранникам. Один охранник убит, второй ранен. Это даже не охранники. Они у нас называются „контролеры“», — сказал Агаларов РБК Тюмень. Он назвал случившееся необъяснимым с точки зрения общечеловеческих ценностей. По словам Агаларова, за последние 20 лет ничего подобного не случалось. В Подмосковье вечером 22 марта неизвестные совершили теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». В результате происшествия, предварительно, пострадали 140 человек. В связи с этим президент РФ Владимир Путин объявил по всей стране 24 марта день траура. Также в этот день многие губернаторы отменили массовые мероприятия, а вузы перевели студентов на дистанционное обучение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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