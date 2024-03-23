Владелец «Крокус Сити Холла» Агаларов рассказал, как террористы проникли в зал

Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов рассказал, что террористы зашли в концертный зал через окно выставочного центра и начали стрелять по всем людям. В ходе ЧП неизвестные убили охранника. Об этом Агаларов рассказал журналистам.
«В зал зашли причем не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра. С автоматами на перевес. Начали стрелять по всему, что они видели. По всем людям, по охранникам. Один охранник убит, второй ранен. Это даже не охранники. Они у нас называются „контролеры“», — сказал Агаларов РБК Тюмень.
Он назвал случившееся необъяснимым с точки зрения общечеловеческих ценностей. По словам Агаларова, за последние 20 лет ничего подобного не случалось.
В Подмосковье вечером 22 марта неизвестные совершили теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». В результате происшествия, предварительно, пострадали 140 человек. В связи с этим президент РФ Владимир Путин объявил по всей стране 24 марта день траура. Также в этот день многие губернаторы отменили массовые мероприятия, а вузы перевели студентов на дистанционное обучение.
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