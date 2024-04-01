Во Франции открылась персональная выставка художников из РФ

02 апреля 2024 в 02:06 Размер текста - 17 +

Художник Тишин не смог посетить свою выставку из-за запрета французских властей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В центре Парижа открылись выставки художников из РФ — Вадима Тишина и Юлии Фиалковской. О мероприятии рассказал посол России во Франции Алексей Мешков. «Вадим Тишин черпает вдохновение в творениях великих классиков. Это необычный взгляд на события, философское осмысление происходящего вокруг нас», — передает ТАСС впечатления Мешкова от мероприятия, которе проходит в Российском духовно-культурном православном центре. Выставка носит название «Небывальщина». Посол добавил, что автор выставки не смог присутствовать на открытии из-за отказа в визе французских властей. В работах Фиалковской Мешков отметил новый подход автора к работам. «Это новая серия экспериментальной цифровой графики — уникальные авторские отпечатки, выполненные типографскими чернилами на бумаге и кальке», — поделился Мешков. Его слова передает ТАСС. Выставка носит название «Плотность времени». Сама автор рассказала, что в создании работ используется особый принтер, а с течение времени картины меняются, так как слой чернил трансформируется на протяжении нескольких недель. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Парижа открылись выставки художников из РФ — Вадима Тишина и Юлии Фиалковской. О мероприятии рассказал посол России во Франции Алексей Мешков. «Вадим Тишин черпает вдохновение в творениях великих классиков. Это необычный взгляд на события, философское осмысление происходящего вокруг нас», — передает ТАСС впечатления Мешкова от мероприятия, которе проходит в Российском духовно-культурном православном центре. Выставка носит название «Небывальщина». Посол добавил, что автор выставки не смог присутствовать на открытии из-за отказа в визе французских властей. В работах Фиалковской Мешков отметил новый подход автора к работам. «Это новая серия экспериментальной цифровой графики — уникальные авторские отпечатки, выполненные типографскими чернилами на бумаге и кальке», — поделился Мешков. Его слова передает ТАСС. Выставка носит название «Плотность времени». Сама автор рассказала, что в создании работ используется особый принтер, а с течение времени картины меняются, так как слой чернил трансформируется на протяжении нескольких недель.