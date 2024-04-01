01 апреля 2024

Во Франции открылась персональная выставка художников из РФ

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Открытие выставки гравюр Владимира Зуева в новом пространстве музея ИЗО. Екатеринбург, выставка восхождение над черным
Художник Тишин не смог посетить свою выставку из-за запрета французских властей Фото:

В центре Парижа открылись выставки художников из РФ — Вадима Тишина и Юлии Фиалковской. О мероприятии рассказал посол России во Франции Алексей Мешков.

«Вадим Тишин черпает вдохновение в творениях великих классиков. Это необычный взгляд на события, философское осмысление происходящего вокруг нас», — передает ТАСС впечатления Мешкова от мероприятия, которе проходит в Российском духовно-культурном православном центре. Выставка носит название «Небывальщина». Посол добавил, что автор выставки не смог присутствовать на открытии из-за отказа в визе французских властей.

В работах Фиалковской Мешков отметил новый подход автора к работам. «Это новая серия экспериментальной цифровой графики — уникальные авторские отпечатки, выполненные типографскими чернилами на бумаге и кальке», — поделился Мешков. Его слова передает ТАСС. Выставка носит название «Плотность времени». Сама автор рассказала, что в создании работ используется особый принтер, а с течение времени картины меняются, так как слой чернил трансформируется на протяжении нескольких недель.

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В центре Парижа открылись выставки художников из РФ — Вадима Тишина и Юлии Фиалковской. О мероприятии рассказал посол России во Франции Алексей Мешков. «Вадим Тишин черпает вдохновение в творениях великих классиков. Это необычный взгляд на события, философское осмысление происходящего вокруг нас», — передает ТАСС впечатления Мешкова от мероприятия, которе проходит в Российском духовно-культурном православном центре. Выставка носит название «Небывальщина». Посол добавил, что автор выставки не смог присутствовать на открытии из-за отказа в визе французских властей. В работах Фиалковской Мешков отметил новый подход автора к работам. «Это новая серия экспериментальной цифровой графики — уникальные авторские отпечатки, выполненные типографскими чернилами на бумаге и кальке», — поделился Мешков. Его слова передает ТАСС. Выставка носит название «Плотность времени». Сама автор рассказала, что в создании работ используется особый принтер, а с течение времени картины меняются, так как слой чернил трансформируется на протяжении нескольких недель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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