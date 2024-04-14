Посольство РФ отреагировало за информацию о пленных на судне россиянах

Посольство РФ в Иране активно взаимодействует с местными властями для разъяснения обстоятельств пребывания гражданина РФ Т.С. Колчанова на борту захваченного контейнеровоза Aries. Об этом сообщило диппредставительство РФ.
«Посольство находится в постоянном контакте с местными властями на предмет выяснения всех деталей нахождения российского гражданина Т.С.Колчанова на борту морского судна „Aries“ в целях оказания необходимого консульского содействия», — сообщило посольство в telegram-канале. Там отметили, что связь с родными моряка поддерживается.
Ранее сообщалось, что иранскими военными был захвачен контейнеровоз MSC ARIES, на борту которого находились моряки из Приморского края. Авторы канала отмечали, что количество россиян неизвестно.
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