Посольство РФ отреагировало за информацию о пленных на судне россиянах

Посольство РФ разбирается в ситуации с россиянином на борту захваченного Aries
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Михаил Мишустин на II Каспийском экономическом форуме. Москва, российский флаг, флаг россии, флаг ирана, иран
Посольство сообщило, что там поддерживают связь с родственниками Фото:

Посольство РФ в Иране активно взаимодействует с местными властями для разъяснения обстоятельств пребывания гражданина РФ Т.С. Колчанова на борту захваченного контейнеровоза Aries. Об этом сообщило диппредставительство РФ.

«Посольство находится в постоянном контакте с местными властями на предмет выяснения всех деталей нахождения российского гражданина Т.С.Колчанова на борту морского судна „Aries“ в целях оказания необходимого консульского содействия», — сообщило посольство в telegram-канале. Там отметили, что связь с родными моряка поддерживается.

Ранее сообщалось, что иранскими военными был захвачен контейнеровоз MSC ARIES, на борту которого находились моряки из Приморского края. Авторы канала отмечали, что количество россиян неизвестно.

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Посольство РФ в Иране активно взаимодействует с местными властями для разъяснения обстоятельств пребывания гражданина РФ Т.С. Колчанова на борту захваченного контейнеровоза Aries. Об этом сообщило диппредставительство РФ. «Посольство находится в постоянном контакте с местными властями на предмет выяснения всех деталей нахождения российского гражданина Т.С.Колчанова на борту морского судна „Aries“ в целях оказания необходимого консульского содействия», — сообщило посольство в telegram-канале. Там отметили, что связь с родными моряка поддерживается. Ранее сообщалось, что иранскими военными был захвачен контейнеровоз MSC ARIES, на борту которого находились моряки из Приморского края. Авторы канала отмечали, что количество россиян неизвестно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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