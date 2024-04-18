The Economist: Вашингтон остался недоволен решением Киева по конфликту с РФ

Власти Украины продолжают игнорировать призывы Соединенных Штатов прекратить удары по объектам инфраструктуры в России, несмотря на рекомендации Вашингтона. Об этом сообщает журнал The Economist со ссылкой на источники в американском правительстве.
«Белый дом недоволен. Он добивается от украинцев прекращения ударов… Пока что Украина игнорирует советы американцев остановить удары», —
По данным издания, хотя официальных указаний о прекращении ударов не было, наблюдается снижение активности атак на российские нефтеперерабатывающие заводы за последнюю неделю. Это изменение тактики может быть связано с желанием Киева избежать дальнейшего обострения ситуации.
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