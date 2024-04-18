The Economist: Вашингтон остался недоволен решением Киева по конфликту с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Мариуполя. Мариуполь, мариуполь, разрушения, сво, снос домов
США недовольны, что ВСУ продолжает наносить удары по инфраструктуре РФ, пишет The Economist Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Украины продолжают игнорировать призывы Соединенных Штатов прекратить удары по объектам инфраструктуры в России, несмотря на рекомендации Вашингтона. Об этом сообщает журнал The Economist со ссылкой на источники в американском правительстве.

«Белый дом недоволен. Он добивается от украинцев прекращения ударов… Пока что Украина игнорирует советы американцев остановить удары», — пишет журнал.

По данным издания, хотя официальных указаний о прекращении ударов не было, наблюдается снижение активности атак на российские нефтеперерабатывающие заводы за последнюю неделю. Это изменение тактики может быть связано с желанием Киева избежать дальнейшего обострения ситуации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Украины продолжают игнорировать призывы Соединенных Штатов прекратить удары по объектам инфраструктуры в России, несмотря на рекомендации Вашингтона. Об этом сообщает журнал The Economist со ссылкой на источники в американском правительстве. «Белый дом недоволен. Он добивается от украинцев прекращения ударов… Пока что Украина игнорирует советы американцев остановить удары», — пишет журнал. По данным издания, хотя официальных указаний о прекращении ударов не было, наблюдается снижение активности атак на российские нефтеперерабатывающие заводы за последнюю неделю. Это изменение тактики может быть связано с желанием Киева избежать дальнейшего обострения ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...