The Economist: Вашингтон остался недоволен решением Киева по конфликту с РФ

18 апреля 2024 в 23:27 Размер текста - 17 +

США недовольны, что ВСУ продолжает наносить удары по инфраструктуре РФ, пишет The Economist Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украины продолжают игнорировать призывы Соединенных Штатов прекратить удары по объектам инфраструктуры в России, несмотря на рекомендации Вашингтона. Об этом сообщает журнал The Economist со ссылкой на источники в американском правительстве. «Белый дом недоволен. Он добивается от украинцев прекращения ударов… Пока что Украина игнорирует советы американцев остановить удары», — пишет журнал. По данным издания, хотя официальных указаний о прекращении ударов не было, наблюдается снижение активности атак на российские нефтеперерабатывающие заводы за последнюю неделю. Это изменение тактики может быть связано с желанием Киева избежать дальнейшего обострения ситуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Украины продолжают игнорировать призывы Соединенных Штатов прекратить удары по объектам инфраструктуры в России, несмотря на рекомендации Вашингтона. Об этом сообщает журнал The Economist со ссылкой на источники в американском правительстве. «Белый дом недоволен. Он добивается от украинцев прекращения ударов… Пока что Украина игнорирует советы американцев остановить удары», — пишет журнал. По данным издания, хотя официальных указаний о прекращении ударов не было, наблюдается снижение активности атак на российские нефтеперерабатывающие заводы за последнюю неделю. Это изменение тактики может быть связано с желанием Киева избежать дальнейшего обострения ситуации.