Россия впервые применила в зоне СВО штурмовые наземные дроны

Российские военные впервые в истории применили штурмовые наземные дроны в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает военный эксперт Борис Рожин.
«Россия и тут продемонстрировала новшество — наземные дроны, которые шли на штурм позиций ВСУ», — заявил Рожин, пишут РИА Новости. Они обеспечили подавление позиций противника с автоматическими гранатометами АГС-17.
Наземные дроны разработали в рамках частного проекта, платформу назвали НРТК «Курьер». Борис Рожин отметил, что в ходе применения они показали хорошие результаты, сработали в условиях, где были неизбежны потери личного состава и дорогой техники. Наземный роботехнический комплекс «Курьер» может быть использован как с гранатометом, так и с небольшими станциями РЭБ, пулеметами и другим оборудованием.
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