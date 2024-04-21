Россия впервые применила в зоне СВО штурмовые наземные дроны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, танковый биатлон, военные учения, танк т-72
Российские военные впервые использовали штурмовые наземные дроны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные впервые в истории применили штурмовые наземные дроны в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает военный эксперт Борис Рожин.

«Россия и тут продемонстрировала новшество — наземные дроны, которые шли на штурм позиций ВСУ», — заявил Рожин, пишут РИА Новости. Они обеспечили подавление позиций противника с автоматическими гранатометами АГС-17.

Наземные дроны разработали в рамках частного проекта, платформу назвали НРТК «Курьер». Борис Рожин отметил, что в ходе применения они показали хорошие результаты, сработали в условиях, где были неизбежны потери личного состава и дорогой техники. Наземный роботехнический комплекс «Курьер» может быть использован как с гранатометом, так и с небольшими станциями РЭБ, пулеметами и другим оборудованием.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные впервые в истории применили штурмовые наземные дроны в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает военный эксперт Борис Рожин. «Россия и тут продемонстрировала новшество — наземные дроны, которые шли на штурм позиций ВСУ», — заявил Рожин, пишут РИА Новости. Они обеспечили подавление позиций противника с автоматическими гранатометами АГС-17. Наземные дроны разработали в рамках частного проекта, платформу назвали НРТК «Курьер». Борис Рожин отметил, что в ходе применения они показали хорошие результаты, сработали в условиях, где были неизбежны потери личного состава и дорогой техники. Наземный роботехнический комплекс «Курьер» может быть использован как с гранатометом, так и с небольшими станциями РЭБ, пулеметами и другим оборудованием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...