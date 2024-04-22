Обвиняемый в убийстве из-за парковки возражал против ареста

Аббасов возразил против своего ареста
Обвиняемый в убийстве москвича из-за парковки мигрант Шахин Аббасов возражал против своего ареста. Такое заявление он сделал во время суда.
«Я не желал этого, но так получилось», — заявил Аббасов. Его слова передает ТАСС.
Ранее мужчину объявили в федеральный розыск. Следствие сообщает, он и его брат сменили несколько машин.
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