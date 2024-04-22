Обвиняемый в убийстве из-за парковки возражал против ареста

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Приговор мужчине сбившему девочку на самокате. Курган, тюрьма, подсудимый, клетка, арест, наручники
Аббасов возразил против своего ареста Фото:

Обвиняемый в убийстве москвича из-за парковки мигрант Шахин Аббасов возражал против своего ареста. Такое заявление он сделал во время суда.

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«Я не желал этого, но так получилось», — заявил Аббасов. Его слова передает ТАСС.

Ранее мужчину объявили в федеральный розыск. Следствие сообщает, он и его брат сменили несколько машин.

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Обвиняемый в убийстве москвича из-за парковки мигрант Шахин Аббасов возражал против своего ареста. Такое заявление он сделал во время суда. «Я не желал этого, но так получилось», — заявил Аббасов. Его слова передает ТАСС. Ранее мужчину объявили в федеральный розыск. Следствие сообщает, он и его брат сменили несколько машин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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