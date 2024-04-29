Чичерина выступила для десантников после масштабного штурма в районе Часова Яра. Видео

29 апреля 2024 в 07:33 Размер текста - 17 +

Юлия Чичерина выразила слова поддержки бойцам СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заслуженная артистка России Юлия Чичерина дала концерт для десантников, находящихся в госпиталях и зонах восстановления после штурма в районе Часова Яра. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Чичерина приехала с концертной программой проведать десантников в госпиталях, а также в районах восстановления боеспособности штурмовых подразделений, вышедших после штурма лесного массива в районе населенного пункта Часов Яр», — передает сообщение Минобороны ТАСС. Там добавили, что артистка выразила им слова поддержки и уважения за их героические поступки на поле боя. Чичерина пожелала военнослужащим скорейшей победы, успехов в их нелегком воинском деле, а также крепкого здоровья. На сцене звучали как уже полюбившиеся хиты, так и новые песни, написанные после начала спецоперации, заключили в ведомстве. Российские войска наступают под Часовым Яром. Данное направление сейчас является самым горячим направлением СВО. URA.RU подробно рассказывало о событиях на этом направлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заслуженная артистка России Юлия Чичерина дала концерт для десантников, находящихся в госпиталях и зонах восстановления после штурма в районе Часова Яра. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Чичерина приехала с концертной программой проведать десантников в госпиталях, а также в районах восстановления боеспособности штурмовых подразделений, вышедших после штурма лесного массива в районе населенного пункта Часов Яр», — передает сообщение Минобороны ТАСС. Там добавили, что артистка выразила им слова поддержки и уважения за их героические поступки на поле боя. Чичерина пожелала военнослужащим скорейшей победы, успехов в их нелегком воинском деле, а также крепкого здоровья. На сцене звучали как уже полюбившиеся хиты, так и новые песни, написанные после начала спецоперации, заключили в ведомстве. Российские войска наступают под Часовым Яром. Данное направление сейчас является самым горячим направлением СВО. URA.RU подробно рассказывало о событиях на этом направлении.