Чичерина выступила для десантников после масштабного штурма в районе Часова Яра. Видео

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Забег Zа Россию на Уралмаше. Екатеринбург, чичерина юлия
Юлия Чичерина выразила слова поддержки бойцам СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заслуженная артистка России Юлия Чичерина дала концерт для десантников, находящихся в госпиталях и зонах восстановления после штурма в районе Часова Яра. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Чичерина приехала с концертной программой проведать десантников в госпиталях, а также в районах восстановления боеспособности штурмовых подразделений, вышедших после штурма лесного массива в районе населенного пункта Часов Яр», — передает сообщение Минобороны ТАСС. Там добавили, что артистка выразила им слова поддержки и уважения за их героические поступки на поле боя.

Чичерина пожелала военнослужащим скорейшей победы, успехов в их нелегком воинском деле, а также крепкого здоровья. На сцене звучали как уже полюбившиеся хиты, так и новые песни, написанные после начала спецоперации, заключили в ведомстве.

Российские войска наступают под Часовым Яром. Данное направление сейчас является самым горячим направлением СВО. URA.RU подробно рассказывало о событиях на этом направлении.

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Заслуженная артистка России Юлия Чичерина дала концерт для десантников, находящихся в госпиталях и зонах восстановления после штурма в районе Часова Яра. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Чичерина приехала с концертной программой проведать десантников в госпиталях, а также в районах восстановления боеспособности штурмовых подразделений, вышедших после штурма лесного массива в районе населенного пункта Часов Яр», — передает сообщение Минобороны ТАСС. Там добавили, что артистка выразила им слова поддержки и уважения за их героические поступки на поле боя. Чичерина пожелала военнослужащим скорейшей победы, успехов в их нелегком воинском деле, а также крепкого здоровья. На сцене звучали как уже полюбившиеся хиты, так и новые песни, написанные после начала спецоперации, заключили в ведомстве. Российские войска наступают под Часовым Яром. Данное направление сейчас является самым горячим направлением СВО. URA.RU подробно рассказывало о событиях на этом направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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