СБУ пригрозила певице Чичериной пожизненным заключением за угрозы ВСУ

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Концерт группы «Чичерина» в день 20-летия коллектива. Екатеринбург, чичерина юлия, группа чичерина
Юлии Чечериной грозит пожизненное заключение на Украине Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) пригрозила пожизненным заключением российской певице Юлии Чичериной за угрозы в адрес ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

«СБУ сообщила о подозрении российской певице Чичериной, которая угрожала украинцам сибирскими концлагерями», — говорится в сообщении. Теперь на Украине ей грозит пожизненное заключение.

Чичерина открыто выступает за поддержку спецоперации на Украине. Она также критиковала артистов, уехавших из России. Однако она заявила, что россияне, переселившиеся в Европу распространяют за рубежом «русскую культуру», тем самым работая на свою страну, передает Pravda.Ru.

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Служба безопасности Украины (СБУ) пригрозила пожизненным заключением российской певице Юлии Чичериной за угрозы в адрес ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. «СБУ сообщила о подозрении российской певице Чичериной, которая угрожала украинцам сибирскими концлагерями», — говорится в сообщении. Теперь на Украине ей грозит пожизненное заключение. Чичерина открыто выступает за поддержку спецоперации на Украине. Она также критиковала артистов, уехавших из России. Однако она заявила, что россияне, переселившиеся в Европу распространяют за рубежом «русскую культуру», тем самым работая на свою страну, передает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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