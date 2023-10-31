СБУ пригрозила певице Чичериной пожизненным заключением за угрозы ВСУ 31 октября 2023 в 16:14 Размер текста - 17 + Юлии Чечериной грозит пожизненное заключение на Украине Фото: Александр Мамаев © URA.RU Служба безопасности Украины (СБУ) пригрозила пожизненным заключением российской певице Юлии Чичериной за угрозы в адрес ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. «СБУ сообщила о подозрении российской певице Чичериной, которая угрожала украинцам сибирскими концлагерями», — говорится в сообщении. Теперь на Украине ей грозит пожизненное заключение. Чичерина открыто выступает за поддержку спецоперации на Украине. Она также критиковала артистов, уехавших из России. Однако она заявила, что россияне, переселившиеся в Европу распространяют за рубежом «русскую культуру» , тем самым работая на свою страну, передает Pravda.Ru. Служба безопасности Украины (СБУ) пригрозила пожизненным заключением российской певице Юлии Чичериной за угрозы в адрес ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. «СБУ сообщила о подозрении российской певице Чичериной, которая угрожала украинцам сибирскими концлагерями», — говорится в сообщении. Теперь на Украине ей грозит пожизненное заключение. Чичерина открыто выступает за поддержку спецоперации на Украине. Она также критиковала артистов, уехавших из России. Однако она заявила, что россияне, переселившиеся в Европу распространяют за рубежом «русскую культуру», тем самым работая на свою страну, передает Pravda.Ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям