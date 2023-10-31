СБУ пригрозила певице Чичериной пожизненным заключением за угрозы ВСУ

Юлии Чечериной грозит пожизненное заключение на Украине
Служба безопасности Украины (СБУ) пригрозила пожизненным заключением российской певице Юлии Чичериной за угрозы в адрес ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
«СБУ сообщила о подозрении российской певице Чичериной, которая угрожала украинцам сибирскими концлагерями», — говорится в сообщении. Теперь на Украине ей грозит пожизненное заключение.
Чичерина открыто выступает за поддержку спецоперации на Украине. Она также критиковала артистов, уехавших из России. Однако она заявила, что россияне, переселившиеся в Европу
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