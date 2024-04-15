Армия и оружие Минобороны РФ пригрозило сбивать терминалы Starlink на СВО 15 апреля 2024 в 10:02 Размер текста - 17 + ВСУ используют Starlink на протяжении всего ведения спецоперации Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский оборонно-промышленный центр предупредил, что новые терминалы Starlink, которые находятся в зоне СВО, станут законными целями ВС РФ. Об этом сообщил начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил РФ Юрий Ласточкин. «Имеющийся научно-технический задел предприятий оборонно-промышленного комплекса позволяет нам оперативно принимать меры по включению новых объектов в перечень целей для воздействия», — заявил Ласточкин. Он дал интервью газете «Красная звезда». Ласточкин отметил, что на протяжении всего времени, пока идет СВО, украинские военные использовали Starlink. Терминалами системы распоряжались практически во всех звеньях управления ВСУ. Он считает, что передача Украине технологий коммерческой системы — лицемерие со стороны США и продолжение темы «двойных стандартов». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российский оборонно-промышленный центр предупредил, что новые терминалы Starlink, которые находятся в зоне СВО, станут законными целями ВС РФ. Об этом сообщил начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил РФ Юрий Ласточкин. «Имеющийся научно-технический задел предприятий оборонно-промышленного комплекса позволяет нам оперативно принимать меры по включению новых объектов в перечень целей для воздействия», — заявил Ласточкин. Он дал интервью газете «Красная звезда». Ласточкин отметил, что на протяжении всего времени, пока идет СВО, украинские военные использовали Starlink. Терминалами системы распоряжались практически во всех звеньях управления ВСУ. Он считает, что передача Украине технологий коммерческой системы — лицемерие со стороны США и продолжение темы «двойных стандартов». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям