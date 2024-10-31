Финляндия предъявила россиянину Петровскому обвинения в военных преступлениях

Экс-командиру отряда «Русич» Яну Петровскому, известному под псевдонимом Славянин, предъявили обвинения в якобы совершенных им военных преступлениях на Украине в 2014 году. Обвинения предъявила прокуратура Финляндии, в которой Петровский был задержан год назад, сообщили в финских СМИ.
«Торден [новое имя Петровского — Воислав Торден] был задержан в Финляндии в июле 2023 года по запросу Украины, которая обвиняет его в [военных] преступлениях», — рассказали в Yle. По их данным, экс-командиру «Русича» обвинили в том, что он якобы нарушил правила ведения войны.
Поводом для задержания стало подозрение в нарушении Петровским миграционного законодательства. Впоследствии экс-командира «Русича» признали виновным в том, что он дважды незаконно въехал в Шенгенскую зону. Тогда Верховный суд страны не одобрил экстрадицию обвиняемого на Украину.
Ранее стало известно, что срок принятия решения финским прокурором по обвинениям против Петровского истекает 31 октября 2024 года. В первой половине месяца прокуратура Финляндии сообщала, что завершила расследование по подозрению экс-командира «Русича» в якобы имевших место военных преступлениях.
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