Сийярто заговорил по-русски на конференции по евразийской безопасности

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто начал свою речь на конференции по евразийской безопасности на русском языке. Он выразил благодарность за приглашение участвовать в мероприятии и подчеркнул честь представить позицию Венгрии по вопросам глобальной безопасности.
«Прежде всего я хотел бы поблагодарить за приглашение, это большая честь для меня — снова быть в Минске на этой конференции уже второй раз. Спасибо за то, что я могу представить вам позицию Венгрии по глобальной безопасности», — сказал Сийярто на русском языке, после чего продолжил говорить на английском. Его слова передает РИА Новости.
В Минске с 31 октября по 1 ноября проходит Вторая Международная конференция по вопросам безопасности в Евразии. Ожидается, что мероприятие соберет около 600 делегатов из приблизительно 45 стран. Как сообщило МИД Белоруссии, цель форума — проведение открытой и всесторонней дискуссии о будущем евразийской безопасности на фоне кризиса современного международного порядка.
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