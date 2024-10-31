Сийярто заговорил по-русски на конференции по евразийской безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Петер Сийярто сказал вступительную речь на конференции по евразийской безопасности на русском языке
Петер Сийярто сказал вступительную речь на конференции по евразийской безопасности на русском языке Фото:

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто начал свою речь на конференции по евразийской безопасности на русском языке. Он выразил благодарность за приглашение участвовать в мероприятии и подчеркнул честь представить позицию Венгрии по вопросам глобальной безопасности.

«Прежде всего я хотел бы поблагодарить за приглашение, это большая честь для меня — снова быть в Минске на этой конференции уже второй раз. Спасибо за то, что я могу представить вам позицию Венгрии по глобальной безопасности», — сказал Сийярто на русском языке, после чего продолжил говорить на английском. Его слова передает РИА Новости.

В Минске с 31 октября по 1 ноября проходит Вторая Международная конференция по вопросам безопасности в Евразии. Ожидается, что мероприятие соберет около 600 делегатов из приблизительно 45 стран. Как сообщило МИД Белоруссии, цель форума — проведение открытой и всесторонней дискуссии о будущем евразийской безопасности на фоне кризиса современного международного порядка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто начал свою речь на конференции по евразийской безопасности на русском языке. Он выразил благодарность за приглашение участвовать в мероприятии и подчеркнул честь представить позицию Венгрии по вопросам глобальной безопасности. «Прежде всего я хотел бы поблагодарить за приглашение, это большая честь для меня — снова быть в Минске на этой конференции уже второй раз. Спасибо за то, что я могу представить вам позицию Венгрии по глобальной безопасности», — сказал Сийярто на русском языке, после чего продолжил говорить на английском. Его слова передает РИА Новости. В Минске с 31 октября по 1 ноября проходит Вторая Международная конференция по вопросам безопасности в Евразии. Ожидается, что мероприятие соберет около 600 делегатов из приблизительно 45 стран. Как сообщило МИД Белоруссии, цель форума — проведение открытой и всесторонней дискуссии о будущем евразийской безопасности на фоне кризиса современного международного порядка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...