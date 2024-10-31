ВС РФ уничтожили большинство американских дронов в зоне СВО

Почти все американские БПЛА, переданные Украине, уничтожены силами радиоэлектронной борьбы ВС РФ. Об этом сообщили в американском издании со ссылкой на украинских чиновников.
«Большинство американских беспилотников, доставленных на Украину, были уничтожены российскими средствами радиоэлектронной борьбы и сбились с курса, упали с неба или даже не смогли взлететь», — заявили в The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Украины. Они также отметили, что дроны США стоили очень дорого, и при этом часто глючили и с ними были сложно обращаться.
Ранее стало известно, что производитель беспилотников Skydio из США, поставляющий дроны на Украину, столкнулся с китайскими санкциями. Теперь корпорация не может приобрести у Пекина критически важные компоненты, поэтому ищет альтернативные варианты.
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