Набиуллина пообещала вернуть замороженные российские активы

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о работе по возврату заблокированных активов РФ, подчеркнув, что раскрытие деталей данного процесса может привести к нежелательным последствиям. Об этом она сообщила во время своего выступления в Госдуме.
«Я вынуждена буду ответить как раньше отвечала, работа ведется, но раскрытие деталей в публичном поле этой работы приведет к негативным последствиям, они невозможны», — сказала Набиуллина. Ее слова передает ТАСС.
После начала СВО страны Европейского союза и G7 приняли решение о заморозке почти половины валютных резервов России, общая сумма которых оценивается примерно в 300 миллиардов евро. Свыше 200 миллиардов евро из этой суммы находятся на территории ЕС, преимущественно на счетах в бельгийской компании Euroclear.
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