Набиуллина пообещала вернуть замороженные российские активы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эльвира Набиуллина заявила о продолжении работы по возращению замороженных активов РФ
Эльвира Набиуллина заявила о продолжении работы по возращению замороженных активов РФ Фото:

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о работе по возврату заблокированных активов РФ, подчеркнув, что раскрытие деталей данного процесса может привести к нежелательным последствиям. Об этом она сообщила во время своего выступления в Госдуме.

«Я вынуждена буду ответить как раньше отвечала, работа ведется, но раскрытие деталей в публичном поле этой работы приведет к негативным последствиям, они невозможны», — сказала Набиуллина. Ее слова передает ТАСС.

После начала СВО страны Европейского союза и G7 приняли решение о заморозке почти половины валютных резервов России, общая сумма которых оценивается примерно в 300 миллиардов евро. Свыше 200 миллиардов евро из этой суммы находятся на территории ЕС, преимущественно на счетах в бельгийской компании Euroclear.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о работе по возврату заблокированных активов РФ, подчеркнув, что раскрытие деталей данного процесса может привести к нежелательным последствиям. Об этом она сообщила во время своего выступления в Госдуме. «Я вынуждена буду ответить как раньше отвечала, работа ведется, но раскрытие деталей в публичном поле этой работы приведет к негативным последствиям, они невозможны», — сказала Набиуллина. Ее слова передает ТАСС. После начала СВО страны Европейского союза и G7 приняли решение о заморозке почти половины валютных резервов России, общая сумма которых оценивается примерно в 300 миллиардов евро. Свыше 200 миллиардов евро из этой суммы находятся на территории ЕС, преимущественно на счетах в бельгийской компании Euroclear.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...