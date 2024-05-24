Мишустин: Россия остается надежным партнером и союзником

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Заседание Правительства Российской Федерации. Москва, мишустин михаил
Россия, по словам Мишустина, считает необходимым укреплять отношения по всем направлениям Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия была и остается надежным партнером и союзником «для всех». Об этом глава правительства заявил в ходе пресс-подхода после расширенного заседания глав правительств Содружества независимых государств, которое прошло в столице Туркмении Ашхабаде.

«Россия всегда была и остается надежным партнером, союзником для всех. Мы внимательно относимся к интересам наших ближайших соседей, друзей», — сказал глава правительства. Мишустин добавил, что в условиях турбулентности глобальной экономики, формирования новой многополярной мировой архитектуры международных отношений официальная Москва считает необходимым укреплять отношения по всем направлениям. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия была и остается надежным партнером и союзником «для всех». Об этом глава правительства заявил в ходе пресс-подхода после расширенного заседания глав правительств Содружества независимых государств, которое прошло в столице Туркмении Ашхабаде. «Россия всегда была и остается надежным партнером, союзником для всех. Мы внимательно относимся к интересам наших ближайших соседей, друзей», — сказал глава правительства. Мишустин добавил, что в условиях турбулентности глобальной экономики, формирования новой многополярной мировой архитектуры международных отношений официальная Москва считает необходимым укреплять отношения по всем направлениям. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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