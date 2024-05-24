Мишустин: Россия остается надежным партнером и союзником

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия была и остается надежным партнером и союзником «для всех». Об этом глава правительства заявил в ходе пресс-подхода после расширенного заседания глав правительств Содружества независимых государств, которое прошло в столице Туркмении Ашхабаде.
«Россия всегда была и остается надежным партнером, союзником для всех. Мы внимательно относимся к интересам наших ближайших соседей, друзей», — сказал глава правительства. Мишустин добавил, что в условиях турбулентности глобальной экономики, формирования новой многополярной мировой архитектуры международных отношений официальная Москва считает необходимым укреплять отношения по всем направлениям. Его слова передает корреспондент URA.RU с места событий.
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