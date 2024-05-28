Страны G7 имеют разные взгляды насчет конфискации замороженных активов России

Власти США поддерживают идею конфискации замороженных суверенных активов России для передачи их Украине, но такой шаг встречает сопротивление со стороны других стран G7. Об этом сообщил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.
«Относительно российских суверенных активов <…> У нас теперь есть в США полномочия по конфискации основной суммы суверенных активов, которые мы заморозили, и передачи средств Украине <...> Но конфискация основной суммы является красной линией для многих наших партнеров по Группе семи», — заявил Сингх. Об этом он сообщил во время выступления в Институте Брукингса в Вашингтоне. Трансляцию речи Сингха вел сайт образовательного учреждения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заключил с Бельгией соглашение по безопасности на 10 лет. Он договорился о том, что Киев получит из доходов от замороженных в стране российских активов 1,7 млрд евро в 2024 году.
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