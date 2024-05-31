В России иностранцы смогут пользоваться убежищами

Иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории России, смогут пользоваться убежищами гражданской обороны в военное время, а также при возникновении чрезвычайных ситуациях. Соответствующий документ правительства размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.
«Проектом предлагается ввести термин „население“, которое подлежит обеспечению средствами коллективной защиты. В него войдут граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории России», — сообщается в пояснительной записке к документу на сайте.
Мобильные убежища модульного типа могут появиться по всей России. Они предназначены для защиты населения от воздействия всех видов современного оружия. Ранее НАТО начало ядерные учения у границ РФ. Там отрабатываются сценарии ведения боевых действий против России, включая нанесение ядерных ударов по территории страны.
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