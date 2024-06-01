Раскрыты новые подробности дела о теракте в «Крокусе»

СКР: свыше 1700 человек признаны потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе»
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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, крокус сити холл
Жертвами теракта стали 144 человека Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Потерпевшими по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» признаны более 1700 человек. Такая информация содержится в постановлении об аресте обвиняемых в теракте. Это следует из картотеки Басманного суда Москвы.

«В качестве потерпевших признано и допрошено … более 1700 человек. В качестве свидетелей — более 800 человек», — приводит Gazeta.Ru выдержки из документа.

По делу проведено свыше 20 обысков и 65 осмотров мест происшествия. Назначено 650 различных судебных экспертиз. Направлены запросы о правовой помощи в компетентные органы трех иностранных государств.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. Группа злоумышленников ворвалась внутрь и открыла огонь по людям, после чего подожгла здание. Погибли 144 человек. Все причастные к преступлению были задержаны и помещены под стражу.

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Потерпевшими по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» признаны более 1700 человек. Такая информация содержится в постановлении об аресте обвиняемых в теракте. Это следует из картотеки Басманного суда Москвы. «В качестве потерпевших признано и допрошено … более 1700 человек. В качестве свидетелей — более 800 человек», — приводит Gazeta.Ru выдержки из документа. По делу проведено свыше 20 обысков и 65 осмотров мест происшествия. Назначено 650 различных судебных экспертиз. Направлены запросы о правовой помощи в компетентные органы трех иностранных государств. Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. Группа злоумышленников ворвалась внутрь и открыла огонь по людям, после чего подожгла здание. Погибли 144 человек. Все причастные к преступлению были задержаны и помещены под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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