Раскрыты новые подробности дела о теракте в «Крокусе»

СКР: свыше 1700 человек признаны потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе»

01 июня 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

Жертвами теракта стали 144 человека Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Потерпевшими по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» признаны более 1700 человек. Такая информация содержится в постановлении об аресте обвиняемых в теракте. Это следует из картотеки Басманного суда Москвы. «В качестве потерпевших признано и допрошено … более 1700 человек. В качестве свидетелей — более 800 человек», — приводит Gazeta.Ru выдержки из документа. По делу проведено свыше 20 обысков и 65 осмотров мест происшествия. Назначено 650 различных судебных экспертиз. Направлены запросы о правовой помощи в компетентные органы трех иностранных государств. Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. Группа злоумышленников ворвалась внутрь и открыла огонь по людям, после чего подожгла здание. Погибли 144 человек. Все причастные к преступлению были задержаны и помещены под стражу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Потерпевшими по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» признаны более 1700 человек. Такая информация содержится в постановлении об аресте обвиняемых в теракте. Это следует из картотеки Басманного суда Москвы. «В качестве потерпевших признано и допрошено … более 1700 человек. В качестве свидетелей — более 800 человек», — приводит Gazeta.Ru выдержки из документа. По делу проведено свыше 20 обысков и 65 осмотров мест происшествия. Назначено 650 различных судебных экспертиз. Направлены запросы о правовой помощи в компетентные органы трех иностранных государств. Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. Группа злоумышленников ворвалась внутрь и открыла огонь по людям, после чего подожгла здание. Погибли 144 человек. Все причастные к преступлению были задержаны и помещены под стражу.