Раскрыты новые подробности дела о теракте в «Крокусе»

Потерпевшими по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» признаны более 1700 человек. Такая информация содержится в постановлении об аресте обвиняемых в теракте. Это следует из картотеки Басманного суда Москвы.
«В качестве потерпевших признано и допрошено … более 1700 человек. В качестве свидетелей — более 800 человек», — приводит
По делу проведено свыше 20 обысков и 65 осмотров мест происшествия. Назначено 650 различных судебных экспертиз. Направлены запросы о правовой помощи в компетентные органы трех иностранных государств.
Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. Группа злоумышленников ворвалась внутрь и открыла огонь по людям, после чего подожгла здание. Погибли 144 человек. Все причастные к преступлению были задержаны и помещены под стражу.
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