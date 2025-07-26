Кардиолог рассказал, можно ли ходить в баню летом

Посещение бани летом не считается запретным, даже при высокой температуре воздуха. Однако воздействие жары и повышенной влажности в парилке требует особого внимания к состоянию здоровья, особенно у людей с сердечными заболеваниями. Об этом сообщил заместитель главного врача по медицинской части НКЦ №1 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, врач-кардиолог, врач-терапевт, кандидат медицинских наук Денис Рожков.
«Если человек страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, то к бане нужно относиться очень осторожно», — передает слова Рожкова Life. Кроме того, кардиолог отметил, что пациентам, страдающим ишемической болезнью сердца и стенокардией, следует быть особенно внимательными — увеличение потребности мышечной ткани сердца в кислороде может спровоцировать приступ.
Также врач резюмировал, что посещать баню следует исключительно при хорошем самочувствии. Важно не задерживаться в парилке надолго, избегать обезвоживания, пить воду или чай без сахара, а также полностью исключить употребление алкогольных напитков. При наличии сердечно-сосудистых проблем не пренебрегать консультацией врача.
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