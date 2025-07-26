Кардиолог рассказал, можно ли ходить в баню летом

Кардиолог: посещать баню следует исключительно при хорошем самочувствии
© Служба новостей «URA.RU»
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Кардиолог сообщил, что в баню летом нужно ходить исключительно при хорошем самочувствии
Кардиолог сообщил, что в баню летом нужно ходить исключительно при хорошем самочувствии Фото:

Посещение бани летом не считается запретным, даже при высокой температуре воздуха. Однако воздействие жары и повышенной влажности в парилке требует особого внимания к состоянию здоровья, особенно у людей с сердечными заболеваниями. Об этом сообщил заместитель главного врача по медицинской части НКЦ №1 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, врач-кардиолог, врач-терапевт, кандидат медицинских наук Денис Рожков.

«Если человек страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, то к бане нужно относиться очень осторожно», — передает слова Рожкова Life. Кроме того, кардиолог отметил, что пациентам, страдающим ишемической болезнью сердца и стенокардией, следует быть особенно внимательными — увеличение потребности мышечной ткани сердца в кислороде может спровоцировать приступ.

Также врач резюмировал, что посещать баню следует исключительно при хорошем самочувствии. Важно не задерживаться в парилке надолго, избегать обезвоживания, пить воду или чай без сахара, а также полностью исключить употребление алкогольных напитков. При наличии сердечно-сосудистых проблем не пренебрегать консультацией врача.

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Посещение бани летом не считается запретным, даже при высокой температуре воздуха. Однако воздействие жары и повышенной влажности в парилке требует особого внимания к состоянию здоровья, особенно у людей с сердечными заболеваниями. Об этом сообщил заместитель главного врача по медицинской части НКЦ №1 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, врач-кардиолог, врач-терапевт, кандидат медицинских наук Денис Рожков. «Если человек страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, то к бане нужно относиться очень осторожно», — передает слова Рожкова Life. Кроме того, кардиолог отметил, что пациентам, страдающим ишемической болезнью сердца и стенокардией, следует быть особенно внимательными — увеличение потребности мышечной ткани сердца в кислороде может спровоцировать приступ. Также врач резюмировал, что посещать баню следует исключительно при хорошем самочувствии. Важно не задерживаться в парилке надолго, избегать обезвоживания, пить воду или чай без сахара, а также полностью исключить употребление алкогольных напитков. При наличии сердечно-сосудистых проблем не пренебрегать консультацией врача.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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