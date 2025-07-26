Захарова призвала учредить Международный день борьбы с русофобией

ВО всем мире необходимо учредить международный день борьбы с русофобией. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.
Я считаю, я укрепилась в этом мнении за последние годы, что должен быть уже Международный день борьбы с русофобией. Потому что русофобия — это такая же экстремистская, нацистская, а сегодня уже неонацистская идеология, которая убивает людей в прямом и в переносном смысле слова», — сказала Захарова. Ее слова передает ТАСС.
По мнению официального представителя МИД РФ, необходимо вести целенаправленную борьбу с русофобией как с негативным общественным явлением. Она подчеркнула, что историки и представители общественности способны раскрыть эту тему глубже, однако напомнила: российский народ и его предки отдали свои жизни ради победы над нацизмом и фашизмом. В связи с этим, по ее словам, именно они заслуживают того, чтобы русофобия никогда не превратилась в идеологию, а тем более — в государственную идеологию, которой, к сожалению, уже находится место в отдельных странах мира.
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