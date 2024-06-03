В Италии заявили, что Польша и Литва блокируют грузы, идущие в Россию

03 июня 2024 в 06:08 Размер текста - 17 +

Таможенники пропускают только грузы своих стран Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Таможенники Польши и Литвы незаконно блокируют на своих границах грузы, отправляющиеся из Италии в Россию. Об этом сообщил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. «Со стороны Польши и Литвы наблюдается явная дискриминация. Их таможенники могут, например, просто-напросто заблокировать грузы, идущие в Россию из Италии, хотя грузы несанкционные и все документы исправны», — слова Торрембини передают РИА Новости. Он выразил мнение, что это «ничто иное, как произвол». При этом свои грузы таможенники легко пропускают через границы. Глава МВД Финляндии Мари Рантанен пообещала разворачивать россиян, прибывших на территорию государства, передает RT. Премьер-министр страны Петтери Орпо заявлял, что такие меры были приняты для сокращения миграционного потока. Однако это решение сильно сказалось на финской экономике. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Таможенники Польши и Литвы незаконно блокируют на своих границах грузы, отправляющиеся из Италии в Россию. Об этом сообщил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. «Со стороны Польши и Литвы наблюдается явная дискриминация. Их таможенники могут, например, просто-напросто заблокировать грузы, идущие в Россию из Италии, хотя грузы несанкционные и все документы исправны», — слова Торрембини передают РИА Новости. Он выразил мнение, что это «ничто иное, как произвол». При этом свои грузы таможенники легко пропускают через границы. Глава МВД Финляндии Мари Рантанен пообещала разворачивать россиян, прибывших на территорию государства, передает RT. Премьер-министр страны Петтери Орпо заявлял, что такие меры были приняты для сокращения миграционного потока. Однако это решение сильно сказалось на финской экономике.