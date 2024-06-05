Россиянина с гражданством США лишили свободы за реабилитацию нацизма

Петербургский суд вынес приговор гражданину России и США Юрию Малееву по статье о реабилитации нацизма. За оскорбление георгиевской ленты в соцсетях мужчина проведет в колонии 3,5 года.
«Суд в Петербурге приговорил гражданина России и США Юрия Малева к 3,5 годам колонии-поселения по уголовной статье о реабилитации нацизма», — сообщили в суде, пишет РБК. Как постановил суд, Малеев разместил в соцсети «Одноклассники» фото с георгиевской лентой, которое сопроводил бранной подписью. В другом посте мужчина, как сообщили в суде, «выразил явное неуважение к обществу и дням воинской славы и памятны датам России».
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