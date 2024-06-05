Россиянина с гражданством США лишили свободы за реабилитацию нацизма

05 июня 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Суд приговорил мужчину к 3,5 годам колонии Фото: Александр Елизаров © URA.RU Петербургский суд вынес приговор гражданину России и США Юрию Малееву по статье о реабилитации нацизма. За оскорбление георгиевской ленты в соцсетях мужчина проведет в колонии 3,5 года. «Суд в Петербурге приговорил гражданина России и США Юрия Малева к 3,5 годам колонии-поселения по уголовной статье о реабилитации нацизма», — сообщили в суде, пишет РБК. Как постановил суд, Малеев разместил в соцсети «Одноклассники» фото с георгиевской лентой, которое сопроводил бранной подписью. В другом посте мужчина, как сообщили в суде, «выразил явное неуважение к обществу и дням воинской славы и памятны датам России». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Петербургский суд вынес приговор гражданину России и США Юрию Малееву по статье о реабилитации нацизма. За оскорбление георгиевской ленты в соцсетях мужчина проведет в колонии 3,5 года. «Суд в Петербурге приговорил гражданина России и США Юрия Малева к 3,5 годам колонии-поселения по уголовной статье о реабилитации нацизма», — сообщили в суде, пишет РБК. Как постановил суд, Малеев разместил в соцсети «Одноклассники» фото с георгиевской лентой, которое сопроводил бранной подписью. В другом посте мужчина, как сообщили в суде, «выразил явное неуважение к обществу и дням воинской славы и памятны датам России».