Россиянина с гражданством США лишили свободы за реабилитацию нацизма

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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
Суд приговорил мужчину к 3,5 годам колонии Фото:

Петербургский суд вынес приговор гражданину России и США Юрию Малееву по статье о реабилитации нацизма. За оскорбление георгиевской ленты в соцсетях мужчина проведет в колонии 3,5 года.

«Суд в Петербурге приговорил гражданина России и США Юрия Малева к 3,5 годам колонии-поселения по уголовной статье о реабилитации нацизма», — сообщили в суде, пишет РБК. Как постановил суд, Малеев разместил в соцсети «Одноклассники» фото с георгиевской лентой, которое сопроводил бранной подписью. В другом посте мужчина, как сообщили в суде, «выразил явное неуважение к обществу и дням воинской славы и памятны датам России».

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Петербургский суд вынес приговор гражданину России и США Юрию Малееву по статье о реабилитации нацизма. За оскорбление георгиевской ленты в соцсетях мужчина проведет в колонии 3,5 года. «Суд в Петербурге приговорил гражданина России и США Юрия Малева к 3,5 годам колонии-поселения по уголовной статье о реабилитации нацизма», — сообщили в суде, пишет РБК. Как постановил суд, Малеев разместил в соцсети «Одноклассники» фото с георгиевской лентой, которое сопроводил бранной подписью. В другом посте мужчина, как сообщили в суде, «выразил явное неуважение к обществу и дням воинской славы и памятны датам России».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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