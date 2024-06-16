Член СПЧ Мельников: в ростовском СИЗО нехватка сотрудников на 30%

17 июня 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

В ростовском СИЗО, где недавно произошел захват заложников, отмечается критический недобор персонала. Об этом заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы, член СПЧ РФ Алексей Мельников. По его данным, в учреждении не хватает 30% сотрудников. «По моей информации, СИЗО недоукомплектовано сотрудниками на 30%. Могу лишь предположить, что количество незанятых штатных единиц в изоляторе подобного типа составляет от 70 до 90 штук. Это огромная цифра», — сказал Мельников, передают РИА Новости. По его словам, причина в нехватке сотрудников в низких зарплатах. В СИЗО №1 Ростова-на-Дону группа заключенных захватила сотрудников в качестве заложников. Известно, что захватчики ликвидированы, а заложники освобождены. Несколько силовиков получили ранения во время проведения операции по освобождению заложников. Ранее учреждение было признано одним из лучших в регионе.