27 июня 2024

Гросси оценил риски из-за уничтожения поста радиационного контроля ЗАЭС

Гросси: Поражение поста радиационного контроля не отразится на безопасности ЗАЭС
© Служба новостей «URA.RU»
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Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ, энергодар
ВСУ нанесли удар по одному из постов Фото:

Уничтожение поста радиационного контроля на Запорожской АЭС не угрожает безопасности станции, утверждает глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Потеря одной станции радиационного контроля не оказывает прямого влияния на безопасность ЗАЭС, но является частью продолжающегося снижения безопасности и остается причиной глубокой обеспокоенности», — сказал Гросси. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-служба МАГАТЭ сообщила, что из 14 постов радиационного контроля ЗАЭС в настоящее время не функционируют четыре. Напомним, что 26 июня ВСУ нанесли удар по одному из постов, однако уровень радиации на станции остается в пределах нормы.

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Уничтожение поста радиационного контроля на Запорожской АЭС не угрожает безопасности станции, утверждает глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. «Потеря одной станции радиационного контроля не оказывает прямого влияния на безопасность ЗАЭС, но является частью продолжающегося снижения безопасности и остается причиной глубокой обеспокоенности», — сказал Гросси. Об этом сообщает ТАСС. Пресс-служба МАГАТЭ сообщила, что из 14 постов радиационного контроля ЗАЭС в настоящее время не функционируют четыре. Напомним, что 26 июня ВСУ нанесли удар по одному из постов, однако уровень радиации на станции остается в пределах нормы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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