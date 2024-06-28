Пентагон признал ложь Байдена о том, что при нем не погиб ни один солдат

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Байден в своем заявлении пытался убедить, что при его нахождении на посту президента США не погиб ни один солдат вне страны
Байден в своем заявлении пытался убедить, что при его нахождении на посту президента США не погиб ни один солдат вне страны Фото:

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх после трех попыток смогла признать, что глава США Джо Байден солгал в своем заявлении на дебатах насчет военных страны. Он отметил, что является первым лидером Штатов, при котором не погиб ни один солдат за пределами государства. Сингх добавила, что за информацией о комментариях по заявлению главы США рекомендует обратиться в Белый дом. 

«Чтобы узнать больше о комментариях президента и самих дебатах, я бы порекомендовала вам обратиться в Белый дом... Я видела, как он выражал огромное сострадание и соболезнования семьям, которые пострадали»,- заявила Сингх, отвечая на вопрос как Пентагон может прокомментировать заявление Байдена насчет военных. Ее слова передает департамент страны. 

Ранее в ходе дебатов с бывшим президентом США Дональдом Трампом Джо Байден ошибочно утверждал, что во время его президентства американские солдаты не погибали за пределами страны. Однако на самом деле, в период президентства Байдена произошли случаи гибели американских военнослужащих. По официальным данным департамета, это случилось во время вывода войск из Афганистана, а также в результате атак на американские военные базы на Ближнем Востоке.

После президентских дебатов в США Байден и Трамп планируют провести митинги в пятницу. Нынешний глава США выступит в городе Роли, штат Северная Каролина. Трамп же появится на митинге республиканцев в Чесапике, штат Вирджиния. Первые предвыборные дебаты начались 28 июня, передает «Национальная служба новостей». 

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Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх после трех попыток смогла признать, что глава США Джо Байден солгал в своем заявлении на дебатах насчет военных страны. Он отметил, что является первым лидером Штатов, при котором не погиб ни один солдат за пределами государства. Сингх добавила, что за информацией о комментариях по заявлению главы США рекомендует обратиться в Белый дом.  «Чтобы узнать больше о комментариях президента и самих дебатах, я бы порекомендовала вам обратиться в Белый дом... Я видела, как он выражал огромное сострадание и соболезнования семьям, которые пострадали»,- заявила Сингх, отвечая на вопрос как Пентагон может прокомментировать заявление Байдена насчет военных. Ее слова передает департамент страны.  Ранее в ходе дебатов с бывшим президентом США Дональдом Трампом Джо Байден ошибочно утверждал, что во время его президентства американские солдаты не погибали за пределами страны. Однако на самом деле, в период президентства Байдена произошли случаи гибели американских военнослужащих. По официальным данным департамета, это случилось во время вывода войск из Афганистана, а также в результате атак на американские военные базы на Ближнем Востоке. После президентских дебатов в США Байден и Трамп планируют провести митинги в пятницу. Нынешний глава США выступит в городе Роли, штат Северная Каролина. Трамп же появится на митинге республиканцев в Чесапике, штат Вирджиния. Первые предвыборные дебаты начались 28 июня, передает «Национальная служба новостей». 
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